7 bin TL'yi aşan ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, işletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 Bin TL’nin üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirileceği ve buna ilişkin tebliğ taslağının yayımlandığı bildirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 459 Nolu VUK Tebliğinde değişiklik yapan Tebliğ taslağında;

Tevsik (Belgeye bağlama, belgeyle kanıtlama, belgeleme) zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmektedir.

Ülkemizde, organize perakende işletmeleri ile kurumsal firmalar hariç, nakit alışverişlerde, belge düzenlemeyen çok sayıda satıcıya maalesef rastlıyoruz. Bu durum, devlet açısından vergi kaybına yol açarken, tüketici hakları açısından yasal hak arama yollarını kısıtlamaktadır.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Temmuz 2024 sonu itibariyle 124 milyon adetten fazla Kredi Kartına, 190 milyon adetten fazla Banka Kartına sahip bulunmaktayız. Bu durum, kredi kartı ve banka kartlarının günlük hayatımızdaki yerini açıkça ortaya koymaktadır.

Tüketiciler Derneği olarak sürekli ileri sürdüğümüz “Kredi kartlarının kişisel gelirlere ve ihtiyaçlara uygun bilinçli kullanılması halinde, kayıtlı ekonomiye katkı sağlayan en modern ödeme aracı olduğu” görüşümüzdür.

Bu nedenle, belgeli ve kayıtlı bir ekonominin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi açısından, uygulamanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Hatta, 7 Bin TL’lik parasal sınır, daha da aşağıya çekilerek 5 Bin TL olarak uygulanabilir.

Tüketiciler tarafından yapılacak 7 Bin TL üzerindeki ödemelerde, banka veya kredi kartları kullanılacak olması ya da eft, havale gibi bankacılık işlemleri yapılacak olması nedenleriyle,

1-Kredi kartlarından alınan yıllık üyelik ücretlerinin (Aidatlarının) tamamen kaldırılması,

2-EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinden hiçbir komisyon ve ücret alınmaması,

3-KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergi oranlarının düşürülmesi,

4-Çok kazanandan çok vergi alınmasının ve kayıtsız kazançların vergilendirilmesinin sağlanması,

Uygulamanın başarısı açısından yararlı olacaktır. Aksi halde, tüketiciye külfetten öteye geçmeyecektir.

Son yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin görüştüğüm bazı esnaflar, Sayın Bakanı kastederek “Mehmet Bey’in uygulamaları yerinde ve gerekli, ancak, keşke işlerimiz iyi iken, para kazanırken yapılsaydı” diyerek, serzenişlerini ve piyasaların durumunu belirtiyorlar.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)