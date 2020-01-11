Ayakkabıların bağcıklarını çözmek…

Son dönemlerde ayakkabılarla, özellikle spor ve yürüyüş ayakkabıları ile ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan da, önceki gün 2019 yılı Tüketici Hakem Heyetleri başvuru sonuçlarını açıklarken, tüketici şikâyetlerinde ilk sırayı ayakkabıların aldığını açıklamıştı. Çok yüksek fiyatlarla satın alınan tanınmış markaların ayakkabıları bile kısa sürede deformasyona uğruyor, ayıplı mal haline geliyor. Bunda, ayakkabı modellerindeki değişiklikler ile üretim yerinin (Uzak doğu ülkeleri gibi) değişmesi ve kullanılan malzeme kalitesi temel etken olarak karşımıza çıkıyor.

Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği görevimiz sırasında, kısa sürede ayıplı mal haline gelen, deformasyona uğrayan ayakkabıları görünce, hem verilen paralara, hem de ülkemizin heba olan kaynaklarına (özellikle ithal ayakkabılar açısından) üzülüyoruz.

Üretim dışında, ayakkabılarda bilinçsiz kullanımdan kaynaklı kısa süreli deformasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Örneğin bağcıklı ayakkabıları, bağcıklarını çözmeden giyip çıkarmayı tercih ediyoruz. Spor veya yürüyüş türü ayakkabıları genellikle bu şekilde kullanmayı tercih ediyoruz. Bağcıkları çözülmeden giyilip çıkarılan ayakkabıların özellikle arka iç ve dış kısımlarında, kısa sürede deformasyonlar meydana geliyor. Ayakkabıların diğer bölgelerinde deformasyon olmasa bile, arka kısımları kısa sürede deformasyona uğruyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı mallar karşısında (maddi zararlarımızın karşılanması amacıyla) bizleri korumaktadır. Bizler de bilinçli birer tüketici olarak, satın aldığımızın ürünlerin doğru kullanımı konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Bağcıklı spor ve yürüyüş ayakkabıları başta olmak üzere, ayakkabıların bağcıklarını çözerek giyip çıkarmak, ayakkabıların ömrünü uzatacaktır.

Saygı ve sevgilerimle.14.01.2020

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği-TÜDER



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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.