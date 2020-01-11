SON DAKİKA
5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ
  1. Anasayfa
  2. Köşe Yazısı
  3. 14 Ocak 2020 12:40
Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com
Yazarın tüm yazıları

Ayakkabıların bağcıklarını çözmek…

Son dönemlerde ayakkabılarla, özellikle spor ve yürüyüş ayakkabıları ile ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan da, önceki gün 2019 yılı Tüketici Hakem Heyetleri başvuru sonuçlarını açıklarken, tüketici şikâyetlerinde ilk sırayı ayakkabıların aldığını açıklamıştı. Çok yüksek fiyatlarla satın alınan tanınmış markaların ayakkabıları bile kısa sürede deformasyona uğruyor, ayıplı mal haline geliyor. Bunda, ayakkabı modellerindeki değişiklikler ile üretim yerinin (Uzak doğu ülkeleri gibi) değişmesi ve kullanılan malzeme kalitesi temel etken olarak karşımıza çıkıyor.

Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği görevimiz sırasında, kısa sürede ayıplı mal haline gelen, deformasyona uğrayan ayakkabıları görünce, hem verilen paralara, hem de ülkemizin heba olan kaynaklarına (özellikle ithal ayakkabılar açısından) üzülüyoruz.

Üretim dışında, ayakkabılarda bilinçsiz kullanımdan kaynaklı kısa süreli deformasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Örneğin bağcıklı ayakkabıları, bağcıklarını çözmeden giyip çıkarmayı tercih ediyoruz. Spor veya yürüyüş türü ayakkabıları genellikle bu şekilde kullanmayı tercih ediyoruz. Bağcıkları çözülmeden giyilip çıkarılan ayakkabıların özellikle arka iç ve dış kısımlarında, kısa sürede deformasyonlar meydana geliyor. Ayakkabıların diğer bölgelerinde deformasyon olmasa bile, arka kısımları kısa sürede deformasyona uğruyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı mallar karşısında (maddi zararlarımızın karşılanması amacıyla) bizleri korumaktadır. Bizler de bilinçli birer tüketici olarak, satın aldığımızın ürünlerin doğru kullanımı konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Bağcıklı spor ve yürüyüş ayakkabıları başta olmak üzere, ayakkabıların bağcıklarını çözerek giyip çıkarmak, ayakkabıların ömrünü uzatacaktır.

Saygı ve sevgilerimle.14.01.2020

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği-TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/

levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-
Güncel
Doğa Koleji mağduru öğretmenlerden ''savunma'' istendi
Doğa Koleji mağduru öğretmenlerden ''savunma'' istendi
100 bin yeni nesil DNA kiti ihale açtı
100 bin yeni nesil DNA kiti ihale açtı
AK Parti'den Mısır açılımı
AK Parti'den Mısır açılımı
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında konuşuyor - CANLI
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında konuşuyor - CANLI
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
''Çocuk yapmayana vergi'' öneren Sabah yazarına şok yanıt!
''Çocuk yapmayana vergi'' öneren Sabah yazarına şok yanıt!
''Erdoğan’ın seçimli iktidar dönemi bitmiştir''
''Erdoğan’ın seçimli iktidar dönemi bitmiştir''
Domuz gribi kabusu geri döndü ! Uzmanlar uyardı: Antibiyotik kullanmayın
Domuz gribi kabusu geri döndü ! Uzmanlar uyardı: Antibiyotik kullanmayın
İşte FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni mesleği
İşte FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni mesleği
Sağlık Bakanı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan kullanımı durdurulan ilaçla ilgili flaş açıklama
Foto Galeri
Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünde yıkım tamamlandı
Atatürk Havalimanı'nın son hali böyle görüntülendi
Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı
Seren Serengil'in son halini görenler tanıyamadı
Ataşehir'de yol kavgası ! Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı
Ataşehir'de yol kavgası ! Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı
Avustralya yangınlarının dumanı tüm dünyayı saracak!
Avustralya yangınlarının dumanı tüm dünyayı saracak!
3 şehre hizmet verecek projenin yüzde 55'i tamamlandı
3 şehre hizmet verecek projenin yüzde 55'i tamamlandı
Tarlasında buldu, bankada saklıyor ! Rusya'dan talip çıktı
Tarlasında buldu, bankada saklıyor ! Rusya'dan talip çıktı
Henüz 17 yaşındaki genç yeni gezegen keşfetti
Henüz 17 yaşındaki genç yeni gezegen keşfetti
Bakanlık kara listeyi açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş çıktı!
Bakanlık kara listeyi açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş çıktı!
Recep İvedik'in Aslıhan'ı kilolarından kurtuldu
Recep İvedik'in Aslıhan'ı kilolarından kurtuldu
Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı
Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan için harekete geçildi
Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan için harekete geçildi
MHP'li başkandan 'Filenin Sultanları' için skandal paylaşım
MHP'li başkandan 'Filenin Sultanları' için skandal paylaşım
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yanıt
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yanıt
Erdoğan’ın ''battı'' dediği Baltık ülkelerinden asgari ücret kararı
Erdoğan’ın ''battı'' dediği Baltık ülkelerinden asgari ücret kararı
Erdoğan'dan transfer hamlesi: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Erdoğan'dan transfer hamlesi: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
FETÖ'den gözaltına alınan Ali Tezel: Eski eşim iftira attı
FETÖ'den gözaltına alınan Ali Tezel'den şok iddia !
10 gündür kayıp olan Gülistan ile ilgili şok ayrıntı!
10 gündür kayıp olan Gülistan ile ilgili şok ayrıntı!
Rusya'da kriz! Türkiye'yi gerekçe gösterip Moskova'yı terk etti!
Rusya'da kriz! Türkiye'yi gerekçe gösterip Moskova'yı terk etti!
Recep Aktuğ’dan acı haber
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Rektör bey için özel yasa!
Rektör bey için özel yasa!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM