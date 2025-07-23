Belediye hizmetlerinde şeffaflık: Dijital takip sistemi artık zorunlu

Günümüzde vatandaş-devlet ilişkisinde en çok temas edilen alanların başında belediye hizmetleri geliyor.

Ruhsat almaktan imar işlemlerine, çevre düzenlemesinden sosyal yardımlara kadar pek çok işlem, doğrudan ya da dolaylı olarak yerel yönetimlerle yürütülüyor. Haliyle belediye hizmetlerinde açıklık, şeffaflık ve vatandaşın sürece dâhil edilmesi, çağdaş kamu yönetiminin vazgeçilmez bir gereği haline gelmiş durumdadır.

Oysa uygulamada pek çok vatandaş, belediyeye verdiği bir dilekçenin ya da yaptığı bir başvurunun hangi aşamada olduğunu öğrenmekte zorlanıyor. Bazı işlemlerin süreci ya çok uzun sürüyor ya da eksiklikler hakkında bilgi verilmediği için başvurular sonuçsuz kalabiliyor. Bu durum, doğal olarak vatandaşta güvensizlik yaratıyor; hatta işlemlerin başka beklentilere bağlı olarak yürütüldüğü yönünde kuşkulara yol açıyor.

İşte bu noktada, kamu yönetiminin temel ilkelerinden biri olan iyi yönetişim devreye giriyor. İyi yönetişimin temel unsurları arasında açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık yer alır. Bunları sadece söylemde değil, uygulamada da hayata geçirmek gerekir.

Ne yapılmalı?

Öncelikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi belediyelerde de iş süreçlerinin belirlenmesi ve iş akış şemalarının hazırlanması zorunludur. Ancak bu belgeler çoğu zaman raflarda kalmakta, kamuoyuyla paylaşılmamakta ya da vatandaşın erişimine açılmamaktadır.

Oysa bu süreç ve şemalar, belediyelerin internet sitelerinde yayımlanmalı, vatandaşların anlayabileceği şekilde sadeleştirilmelidir.

Ayrıca dijital çağın gereği olarak, bir “Vatandaş Takip Portalı” hayata geçirilmelidir. Vatandaş, bu portal üzerinden başvurusunun hangi aşamada olduğunu görebilmeli; gerekiyorsa eksik belgelerini yine sistem üzerinden tamamlayabilmelidir.

Örneğin bir yapı ruhsatı başvurusu yapan vatandaş; evraklarının alındığını, teknik inceleme sürecinde olduğunu, eksik belge varsa neyin eksik olduğunu ve sürecin hangi aşamasında gecikme yaşandığını anlık olarak takip edebilmelidir. Bu tür bir uygulama, hem vatandaş memnuniyetini artırır hem de belediye çalışanlarının işini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, belediye hizmetlerinde şeffaflık, artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Süreçlerin dijitalleştirilmesi, takip sistemlerinin kurulması ve tüm iş akışlarının kamuoyuna açık hale getirilmesi, kamuya olan güveni güçlendirecek, yolsuzluk algısını ortadan kaldıracak ve daha sağlıklı bir yönetim kültürü oluşturacaktır.

Şeffaf, açık ve hesap verebilir bir kamu yönetimi hepimizin hakkıdır.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)