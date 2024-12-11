Bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler ve ekonomi

Suriye’deki son gelişmeler üzerine, bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin, borsa işlemleri başta olmak üzere, ekonomi ve iş dünyasının faaliyetleri üzerindeki etkisini uzmanlar yorumluyorlar. Olaya, iş dünyası faaliyetleri bakımından, genellikle Suriye’nin yeniden inşası açısından bakıyorlar.

Kişisel kanaatim, hazırlıklı olmakla birlikte, bunları konuşmak için henüz çok erken olduğudur. Çünkü, Suriye’de yönetimin oluşturulması ile birlikte huzur, güven ve barış ortamının sağlanması daha önceliklidir.

Umarım, bölgemizdeki jeopolitik bu gelişmeler, vatandaşlarımızın aşına ekmeğine, huzur ve güvenine, ülkemizin birlik ve beraberliğine olumlu olarak yansır.

Biz tüketiciler, özellikle dar ve sabit gelirliler, ülkemizdeki refahtan, refah payı artışından daha çok pay almak istiyoruz. Gelir dağılımında adalet sağlanarak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ve etkin bir vergi idaresi uygulamasının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ekonomide, fiyat istikrarı sağlanarak, enflasyonun kontrol altına alınmasını istiyoruz. Enflasyonla mücadelenin bedelini, sadece alt ve orta gelirlilerin, sabit gelirlilerin ödemesine karşı çıkıyoruz.

Asgari ücret ile ilgili görüşmelerin başlayacağı bu günlerde, asgari ücretin bir insanca yaşam ücreti olmasını, memur ve emeklilerin insanca bir yaşam standartına kavuşturulmasını bekliyoruz. Bölgemizde huzur, güven ve barışla birlikte, istikrarın temin edilmesini temenni ediyoruz.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)