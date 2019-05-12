Son yıllarda ülkemizde ciddi çöküşler meydana geliyor.

Ahlak çöktü önce… Eğitim yarım yamalak gidiyor, ekonomi ağır hasarlı, komşu dayanışması ve mahalle kültürü çöktü. Birçok kuruma olan güven çöktü. Büyük depremler yaşamış olan ülkemizde çökmeyen bir şey kalmayacak böyle giderse.

Yapım aşamasındayken çöken binaları duymuştuk ama 2019 yılına girdikten sonra, şu kısa beş ay içerisinde, istinat duvarlarının çökme haberleri de sıklıkla duyulmaya başlandı. Kuşkusuz her olay kulağımıza gelmiyor, kimi haberleri yoğun gündem arasında kaçırıyoruz.

Ekonominin merkezi İstanbul ulusal haber kanallarının da merkezi olduğu için çok izlenen ekranlarda haber bülteni diye bize sunulan haberlerde İstanbul’daki çökmeleri izliyoruz genellikle. Fakat tüm Türkiye’de durum maalesef aynı…

Hiçbir çöküntünün hesabı sorulmuyor. Yapanın yanına kar kalıyor.

Çöküyoruz dostlar.

Deprem kuşağında bir ülkede yaşıyoruz ve İstanbul özelinde büyük bir deprem bekleniyor.

Ciddi anlamda tartışılmıyor. Kişisel düşüncem duvar çökmelerinin sebebi işinin ehli olmayan kişiler tarafından kontrolsüz, denetimsiz yapılmasından kaynaklı olduğu yönünde..

Peki ya hatalı üretim sebebiyle yıkılmıyorsa?

Yani, yeraltındaki fay hareketlerinin tetiklemesinden dolayı toprak hareketlerinin etkisiyle çöküyorsa tüm duvarlar! Bilim adamlarımızın buna biraz kafa yoması gerekmez mi? Duvarların hızla kayması, suya dayanamadan yıkılması tesadüf mü?

Beş dakikalık bir internet aramasındaki sonuçlar gösteriyor. Yavaş yavaş çöküyoruz.

24.1.2019..

Aydın'da bir apartmanın bahçe istinat duvarının çökmesi üzerine park halinde bulunan 4 otomobil hasar gördü. 2 evde ise hasar meydana geldi.

14.2.2019

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

12.2.2019

İstanbul Tuzla'da daha önceden yıkılan istinat duvarının bir bölümü okulun bahçesine yıkıldı.

11.2.2019

Niğde il merkezinde yağan yağmurlara dayanamayan, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü

15.2.2019

Çorum'da sanayi sitesinin bir bölümünde yeni yapılan 250 dükkanlık siteyi çevreleyen istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu kayan toprak, bir iş yerinin kantarının üzerine yığıldı

25.2.2019

Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadı, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü.

28.2.2019

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü

4.3.2019

Mardin Hükümet Meydanı'nda, çöken istinat duvarının altında tarihi Muhammed El Gazi Mescidi'nin kalıntısı bulundu.

11.3.2019

Şırnak Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

20.3.2019

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesindeki tıkanan atık su borularını yeniledikleri sırada çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralandı.

14.4.2019

İstanbul Kadıköy Göztepe Mahallesi Rıfatpaşa Sokak'ta 10 katlı bir binanın yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü.

14.4.2019

İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü.

15.4.2019

Ankara Bahçelievler’de etkili olan sağanak yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

23.4.2019

Kağıthane’de yarım kalan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. İnşaat alanının bitişiğinde bulunan ve boşaltılan 4 katlı bina da içindekiler çıktıktan 5 dakika sonra çöktü.

Burası çok önemli…

Ahlakın çökme eğiliminin yüksek olduğu bir ülkede duvarların çökmesi karşısında hasar veren moloz değil, hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam edilmesidir.

Sadece duvar çökmüyor, evler, araçlar hasar görüyor, insanlar, hayvanlar, ağaçlar ölüyor. Ciddi kayıplar söz konusu.

Hafriyat rantının “bol yeşilli” cazibesi insan yaşamının ve milli servetin heba edilmesinin önüne geçtiği aşikâr. Doğal yapısı değiştirilen arazilerde üstün körü ve denetimsiz yapılan inşaat vurgunlarının sonucudur bütün çökmeler.

Bu konuya ciddiyetle eğilmek gerekiyor. İnşaat denetimleri ciddi anlamda sıklaştırılmalı ve hiçbir uygunsuzluk kılıfına uydurulmamalı. Her hangi bir çökme yaşandığında can ve mal kaybına bakılmaksızın soruşturma yapılmalı ve önleyici tedbir olarak caydırıcı cezalar verilmelidir.

Sadece çevre duvarı denilerek küçümsenmemelidir.

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