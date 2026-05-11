Fenerbahçe seçim tahmini: Aziz Yıldırım % 52 - Hakan Safi % 48

Bu bir 6-7 Haziran 2026 Fenerbahçe “seçimli genel kurul” sonuç tahminidir…

Bir tarafta zamanında veto ettiklerini, üyeliğini bitirdiklerini “hoşgörü” adı altında affetmeyi hedefleyen 21 yıl başkanlık yapmış aday Aziz Yıldırım beyefendi…

Diğer tarafta Türkiye’deki bir çok kulübe sponsorluk çerçevesinde para yağdıran Hakan Safi beyefendi…

“Kızıma laf edildi” diye yola çıkan, sonra Hakan Bilal beyi, Tahir beyi, Nihat beyi yanına alan Aziz Yıldırım 21 yıldaki 10 GS, 6 FB, 4 BJK, 1 BURSA şampiyonluk oranlarını FB lehine arttırmak, kulübü yapılandırmak, futbol takımına çeki düzen vermek için başkanlığa yeniden aday oldu…

İlk 6 senesinde 1 lig şampiyonluğu alıp, 11 hoca değiştiren Aziz beyi seçimlerde tek zorlayacak konu, denenmiş eski futbolculara sırt yaslar gibi gözükmesi…

BJK’de zamanında Feyyaz hoca ile Samet hocayı futbol ile yönetimin içine almıştı ve sonuç HÜSRANTAŞ haline gelmişti… Yaşanmış bir hikaye bilen bilir!

Fenerbahçe’nin bir HÜSRANBAHÇE olma kredisi yok artık, 15 yaşına gelen çocuğun zamanı yok, GS’li oldu olacak!!!

“Ağır yapı” meselesi de büyük sorun Aziz bey için… Her dönen numarayı iyi bilir Aziz başkan ama bu sefer “Ağır yapı” her mekanizmada var.

Son 10-11 yılda FB başkan ve yöneticileri hoca, futbolcu transferiyle uğraşırken “Ağır yapı” dışarda “FB’yi, BJK’yi, TS’u ligde nasıl figüran yaparımı” başarıyla organize etti…

Bu “Ağır yapı” sadece TFF’de MHK’da değil siyasette, bürokraside, yayıncıda, sosyal medyada yani futbolla akla gelecek her yerde büyüdü gelişti çınar oldu…

Fetö bile bu oturmuş “Ağır yapı”ya savaş açsa mücadeleyi kaybedebilir!

Tek savaş kazanacak örgüt devlettir ve siyasetin tarafsız kalmasıdır…

Asıl bunlarla başa çıkmak gerek, yani Aziz beyi çok yoracak işler bunlar…

İnşaallah şekerini yükseltmeden 73 yaşındaki sağlığını bozmadan yürür…

Neyse Aziz beye hayırlı olsun!..

Hakan Safi beye gelince;

Tek şansı denenmiş Aziz beye tepki oylarını almasıdır…

Yani seçimde ikinci Sadettin Saran durumu olabilir…

Ama Saran’dan bir farkı parasının çok olması, kötüye giden tüm işleri seyrede seyrede öğrenmesidir…

Safi bey; İyi transfer yapar, iyi hoca alır, iyi borç kapatır ama “Ağır Yapı”ya bir şey yapabilir mi bilinmez…

Sayın adaylar;

Hoca alacaksanız “Ağır yapı”ya da ağır yapı karşıtı bir bilen alacaksınız..

İyi transferler yapacaksanız hem “Ağır yapı”yı tecrit edeceksiniz, hem TFF’yi MHK’yi içten örgütleyeceksiniz…

Devletten kaçmayacaksınız, bu “Ağır yapı”ya ancak devlet “hop dur” der…

Uzun lafın kısası seçim tahminim şöyle;

Aziz Yıldırım yüzde 52

Hakan Safi yüzde 48

(Son anda başka aday çıkmazsa)