Güneş tutulmasına yaklaşırken 3 Ekim haftası

Hafta başında Merkür ileri harekete geçerek yeniden normal doğasına kavuşacak. 8 Ekim gecesinden sonra, Pluto da ileri harekete başlıyor. Kişisel haritalara göre detaylar değişse bile çok genel olarak; bu gezegenlerin geri hareketleri döneminde, eğer kendinizi sorgulayıp ilgili konularda düzeltmeler yaptıysanız sorun yok. Diğer insanlarla olan görüşmeleriniz, iletişimleriniz, akıl kullanma yeteneğiniz, okuma yazma etkinlikleriniz, bilinçaltındaki cinsel dürtülerin gün yüzüne çıkış biçimi, diğer insanlara baskı yapıp yapmadığınız, elinizden kaybettikleriniz vs... Bu gibi Merkür ve Pluto etki alanında; özellikle haritanıza yaptıkları olumsuz bağlantılarda, kişisel eksik ya da yanlışlarınızı düzeltmeyip “eski tas, eski hamam” durumunuz devam ediyorsa, şimdi faturanız daha kabarık gelecek.

25 Ekim Güneş tutulmasının etkileri, depremlerle kendini gösterdi ve devam da edecek. Meksika 7,6 ve Ardahan 5,0 depremleri medyaya yansıyan birkaç tanesi. 11-28 Ekim arasında Pluto ve Güneş kare açıları, 23 Ekim’de ileri harekete geçecek olan Satürn’ün Uranüs ile kare açısı, tutulmaya yaklaştıkça deprem riskini oldukça yükseltiyor. Tutulma etkilerinin aylarca sürebileceğini, Kasım ayında da Satürn Güneş kare açısı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca Aralık ayı ortasına kadar devam edecek olan Neptün-Mars kare açısında; dalgınlıkla oluşacak kazalar, kandırma ile gelecek saldırgan eylemler, uyuşturucular, zehirlenmeler, seller, sular ya da denizlerle ilgili sert durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Ayrıca olumsuz yerleşimlerin ağırlıkta olduğu bu tutulmanın yaklaşması; seçim kazanmak için saldırı, patlama ve sahte kışkırtıcı eylemlerin gittikçe hız kazanmaya başlayacağını da haber veriyor.

Biraz da iyi haber vereyim. Toprak elementindeki Merkür, Pluto, Uranüs büyük üçgeni bu hafta devam ediyor. Gerçekçi, disiplinli, sabırlı, planlı, sade ve dürüst olmak koşuluyla; önemli değişimler, dönüşümler, yeni haberler, sağlam anlaşmalar, sözleşmeler ya da görüşmeler için şanslı haftadır. Ayrıca hava elementindeki Satürn, Mars, Güneş ve Venüs arasında da büyük üçgen var. Dengeli, barışçı ve uzlaşmacı olmak koşuluyla, haritanızda yeni düzenleme ya da planlamalar için yüksek enerji, dayanıklılık, fiziksel güç, öne çıkma ve parlama gibi şanslı etkiler alabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Kişiliğinizin bir parçası olan; öfke patlamaları, kıskançlık, inatçılık ve zaman zaman saldırgan davranışlarınız, bu hafta özellikle meslek, kariyer ve gelecek planlarınıza sert ve bitirici darbe vurabilir. Fazla elektriğinizi spor ya da bahçe işleri ile atmalısınız. Sosyal arkadaşlıklar da yararlıdır. Yakın çevre ilişkileri ve kısa geziler için yeni olanaklar olsa bile, kaza ve yaralanma ya da diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Haftanın yoğun konuları; eş, sevgili ya da ortak ilişkileridir. Ancak Koç kişiliğinizi dengede tutmanız gerekiyor. Fazla inat, öne çıkma, kendini gösterme ya da kıskançlık gibi dürtülerinizi frenlemelisiniz. Şanslı alanlarınız; para kazanma, meslek, kariyer, yönetici ilişkileri, yeni iş anlaşmaları ve yeni para kazanma yollarıdır.

YÜKSELEN BOĞA: Güvenilir, sağlamcı, disiplinli, sakin ve sabırlı kişilik özellikleriniz; özellikle yabancılar, uzaktakiler, hukuk davaları, yabancı ülkeler, aykırı inançlar, büyük hedefleriniz, kişisel eğlence alanınız, çocuklarla iletişimler ve flörtleşmelerde sizi şanslı kılıyor. Ancak dikkat, yöneticilerle meslek ortamında sertleşmekten, inatçılıktan ve tutucu davranışlardan kaçınmalısınız. Yoksa sosyal konumunuzda zedelenme, kariyerde geriye adım atma ya da mevki kaybetme tehlikesi vardır. Para ve maddi kazanımlarda da kişisel zevklerinize, flörtleşmelere ya da sosyal gruplaşmalara dikkatli yaklaşmazsanız kayba uğrayabilirsiniz. Haftanın yoğun konusu, iş ortamınız ve sağlıkla ilgilidir. Bu konularda diğerleri ile aynı düşüncede olmasanız bile uzlaşma yolları aramalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Yükselen kişilik özelliklerinden bu hafta en çok yararlanacak ve şans bulacak olanlar, yükselen İkizler kişileri olacak. Kişiliğinizdeki konuşkan, şakacı, iletişim becerisi yüksek, zeki ve esprili yeteneklerinizi; aile ilişkilerinde, flörtleşmelerde, kişisel eğlence alanınızda, uzaktaki ya da yabancılarla olan ilişkilerde, hukuk davalarında ve eğitimlerdeki değişim ve dönüşümler için kullanabilirsiniz. Ancak bu yeteneklerinizi kullanırken, özellikle aile, meslek ve yönetici ilişkilerinde sabırsız, aceleci, saldırgan ve tartışmacı olmamalısınız. Aile içindeki iletişimlerde uyum, sadelik, sabır, ciddiyet ve anlayış sizi psikolojik yönden rahatlatacaktır. Ayrıca, miras ya da aile yadigarları hakkında şanslı anlaşmalar için uygun zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yükselen Yengeç kişiliğinizdeki yumuşak başlı, anaç, korumacı, duygusal ve sezgisel yönleriniz özellikle; meslek, kariyer, yönetici ilişkilerinde çok işinize yarayacak. Ancak meslek ya da yönetici ilişkileri konusunda, aileniz ile olabilecek zıtlaşmalara dikkat etmeli ve dengeyi korumalısınız. Yakın ikili ilişki ya da ortaklığınız varsa; onlarla olan zıtlaşmalar ve inatlaşmalar ayrılık getirebileceği için daha barışçı ve uzlaşmacı olmalısınız. Dikkatli olmazsanız; kardeşler, uzaktaki kişiler ve uyuşturucu türevleri bu hafta sizi üzebilir. Dürüst, planlı, sağlam, sade ve gerçekçi iletişimler; arkadaşlıklar, gruplaşmalar, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkilerde şansınızı yükseltir. Ev, aile, aile büyükleri gibi konular, öncelikle yoğunlaşacağınız alandır.

YÜKSELEN ASLAN: Yükselen Aslan kişiliğinizdeki özgüven ve yöneticilik yetenekleriniz; yakın çevre, akraba ilişkileri, inançlar, yüksek eğitimler, kültür, büyük hedefler ve yabancılarla ilgili konularda size şans getirebilir. Ancak yakın çevreden tanıdıklarınız ile uzaktaki tanıdıklarınız, iletişimleriniz, davalar, yabancı kişiler ya da eğitimleriniz gibi konularda diğerleri ile zıtlaşmalara dikkat etmeli ve dengeyi korumalısınız. Meslek, kariyer ya da yöneticilerle ilişkilerde sakin ve sürprizlerden uzak durmalısınız. Gruplardan tanıdığınız kişilere dikkat edin. Sertleşen tartışmalar ve para kaybetme olasılığı var. İş alanında köklü bir değişim, yeni görüşmeler, anlaşmalar ile birlikte, para kazandırıcı, kariyerinizde şaşırtıcı bir adım atma ya da yükselme şansı doğabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Vergi, miras, sigorta gibi konularda bazı şeyleri geride bırakmanız ya da belki de bir ödeme planı yapmanız gerekebilir. Haftanın yoğun konusu para, kazançlar, birikimler, alacaklar ya da borçlarla ilgilidir. Ancak kendi paranız ile başkalarına ait para, miras, vergi gibi konuları bir dengeye ve uzlaşmaya oturtmanız gerekiyor. Meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde sakin, sabırlı, anlayışlı ve tatlı dilli olmalısınız. Aksi durumda, sertleşmeler ve kopmalar olabilir. Şanslı alanlarınız; ölçülü ve kontrollü olmak koşuluyla maddi kazançlar, yabancılar ya da uzaktakilerle meslek alanında büyük hedefler, yeni anlaşmalar, şans oyunları, çocuklar, yeni hobiler, eğlenceler, uzaktakiler ya da yabancı ülke kişisi ile flörtleşme ve sevgili konusunda iyi iletişimler olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta kişiliğinizin ve karakterinizin; ince, nazik, duygulu, sanatçı, anlayışlı, barış ve huzur arayan yanları ön planda ve en yoğun odağınız olacak. Bu yönünüz, kendinizden çok diğerlerine yarar sağlayacak gibi görünüyor. Denge ve hoşgörü arayan kişiliğinizi, diğer kişileri uzlaştırmak için kullanabilirsiniz. Ancak özellikle meslek, kariyer, yöneticilerle ve aile içindeki ilişkilerde bu denge bozulma eğilimindedir. Ayrıca eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkinizde barışçı arayışlarınız karşılık bulmayabilir. Uzaktaki kişilerle sert tartışmalar ve anlaşmaların bozulması gündeme gelebilir. Şanslı alanlarınız; miras, vergi ya da başkalarının maddi olanakları hakkında iletişimler, anlaşmalar, ev ya da aile mirası ile ilgili rahatlatan görüşmelerdir.

YÜKSELEN AKREP: Akrep kişiliğinizin gizli saklı kalma ve saman altından su yürütme eğilimi; yakın çevre, kardeşler ve akrabalarla olan ilişkilerinizi bozacak noktaya getirebilir. Eğer tamir etme yönünde çalışmazsanız, bazı kopmalar ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden duyacağınız psikolojik gerginlik ve üzüntü bu haftanın en yoğun konusu olabilir. Ancak, sevginizi gösterir ve daha yumuşak iletişimler kurarsanız, bu küsme, bitme ya da kopma tehlikesini daha kolay geçiştirebilirsiniz. İş ve sağlık konularında, bazı dengesiz durumları da daha fazla hoşgörü göstererek atlatabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşma arayışları tehlikelidir. Şanslı alanınız; sağlam, güvenilir, gerçekçi, sade ve dürüst olmak koşuluyla; ciddi ve kalıcı yeni sevgili ilişkileri ve sosyal ilişkilerdir.

YÜKSELEN YAY: Heyecanlı ve coşkulu Yay kişiliğiniz; yeni sosyal çevreler, yeni eğlence arayışları, flörtleşmeler, şans oyunlarında kazanç ve zevkli bir hafta umudu veriyor. Sosyalleşme bu haftanın en yoğun konusudur. Ancak yine de kendi kişisel zevkleriniz ile gruptakilerin bakışı arasında bazı farklılıklar olabilir. Karşılıklı denge en iyisidir. Eş ya da sevgili ilişkiniz bu hafta aile ya da meslek alanınızla ters düşme ve çatışma eğilimindedir. Sertleşme eğilimindeki olayları ya da durumları daha yumuşak ve anlayışlı karşılamak gerekiyor. Akıllı, ciddi, planlı ve programlı olmak koşuluyla; meslek, para kazanma, maddi birikimler ve iş ortamındaki beklenmedik yenilikler bu haftanın şanslı alanlarıdır.

YÜKSELEN OĞLAK: Oğlak kişiliğinizin; katı, sert, inatçı, anlaşmaz ve uzlaşmaz yönleri; aile, kariyer ve yönetici ilişkilerinde sizi zorlayabilir ve bitişlere götürebilir. Bu yüzden kişiliğinizin bu yönlerini, törpülemeniz gerekir. Yakın ya da uzaktaki akrabalardan ya da yakın çevrenizden önemli sağlık sorunu haberleri alabilirsiniz. Yapacağınız bir gezide sağlık sorunları yaşayabilir, iş ortamında kötü bir anlaşma yapabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Haftanın yoğun konusu sosyal konumunuz ya da ailenizle ilgilidir. Dengesiz durumlarda, uzlaşmacı olmalısınız. Şanslı alanlarınız; çevrenizde güvene dayalı dürüst kişiliğiniz ile çekicilik kazanmak, uzaktaki ya da yabancı olan kişilerle önemli yazışmalar, görüşmeler, yaşamınızda önemli değişimler, çocuklar ve heyecanlı yeni zevkler olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Yükselen Kova kişiliğinizin; çağdaş, sosyal, yenilikçi ve özgürlükçü yönlerini bu hafta daha çok hukuk alanı, büyük hedefleriniz, uzun geziler, uzaktakiler, yabancılarla sevgi yakınlığı, akraba iletişimleri ve eğitimler üzerinde olumlu yönde kullanabilirsiniz. Uzaktakiler, yabancılar, davalar, geziler ve eğitimler bu haftanın en yoğun konularıdır. Yakın çevreniz ve akrabalarınızla iletişimlerinizde ve görüşmelerinizde farklı düşüncelerde olabilirsiniz ve tadınız kaçabilir. Onlara karşı biraz daha esnek olmalısınız. Flörtleşme arayışları, cinsel yakınlaşma amaçlı iletişimler ve bunların üzerinden aldatılarak para kaybetme olasılığı vardır. Aileden kalan yadigarlar, miras, vergi sigorta, eşin parası gibi konularda yeni anlaşmalardan yarar sağlayabilir, psikolojik yönden huzur bulabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK: Yumuşak başlı, duygusal, sezgisel, yardımsever ve nazik kişiliğiniz; yakın çevrenizde, akrabalar, kardeş ilişkilerinizde ve sosyal gruplaşmalarda size rahat karşılaşmalar ve yeni insanlarla tanışma olanakları hazırlıyor. Ancak dikkat, aile içinde belki alkol benzeri nedenler yüzünden sertleşen tartışmalar olabilir. Eş ya da sevgili ilişkisi, aile büyükleri ile ters durumlar yaratacak gibi görünüyor. Aile ya da ev hakkında kazalar yaşanabilir. Bu haftanın yoğun konusu; miras, vergiler, cinsel yakınlaşmalar ya da başkalarına ait maddi kazançlar olabilir. Kendinize ait para ile başkalarının maddi olanakları arasında kararsız ya da çelişkide kalabileceğiniz durumlar görülebilir. Şanslı alanlarınız; ölçülü ve kontrollü olmak koşuluyla; yakın çevre arkadaşlıkları, gruplaşmalar, eş ve sevgili ilişkileridir.