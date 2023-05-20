Hafta sonu Yeniay ve 22 Mayıs haftası burç yorumları...

Hafta sonu günlerinde kendini gösteren, Boğa burcundaki yeniay; yeni başlangıç düşünceleri, görüşmeleri, adımları ya da planlarını harekete geçirebilir. Boğa’nın; sağlamcı, korumacı, sakinlik ve rahatlık arayan dürtüleri ile yapacağınız başlangıçlar, görüşmeler ve atmak istediğiniz yeni adımlar, hafta sonunda yükselen burcunuza göre farklı konularda kendini gösterecek. Dikkat etmeniz gereken; hızlı, abartılı ve kontrolsüz adımlardan kaçınmak, görüşmeler ve gelişmelerde belli bir ölçü içinde kalmak olmalıdır. Haftanın diğer iki önemli yerleşimi olan; Güneş-Satürn karesi ve Jüpiter-Mars-Pluto t-kare açıları da yeni haftanın genelinde gerginliği işaret ediyor.

Haftanın başında İkizler burcuna geçen Güneş, Boğa’nın ağır havasından kurtulup, yakın çevrede biraz cıvıldamak, neşelenmek, görüşmeler, kısa geziler ve hatta dedikodu yapmak için bahar enerjisini üzerinize yükleyebilir. Ancak yine de Güneş, hafta sonu ve yeni haftanın ilk 2 günü Alcyone sabit yıldızı yanından geçeceği için kazalara, yaralanmaya, göz sağlığınıza ve toplum içindeki cinsel sapmalara karşı dikkatli olmalısınız. Birkaç iyi haber de verebiliriz; duygusal, sezgisel ve cinsel uyanışın hızlanacağı günlerdir. Yeni yakınlaşma fırsatları ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN KOÇ: Hafta sonundaki yeniay fazında; para kazanma, yatırım yapma, birikimler, alacaklar ya da borçlar için yeni bir şeyler planlama isteği ya da yeni görüşmeler ve güvenilir adımlar atma düşünceleriniz olabilir. Ancak dikkat, bu konularda; abartılar, aşırı harcamalar, savurganlık ya da ayarsızlık içinde olma tehlikesi de vardır. Eğer harcamalara dikkat etmezseniz, bununla bağlantılı olarak; sosyal arkadaşlık çevrenizde sonlanan ilişkiler, aile içinde çatışan düşünceler, kişisel eğlenceler ya da flörtleşmelerde gerginlikler gündeme gelebilir. Yeni hafta boyunca yoğunlaşan konularınız; yakın çevre, dostlar, akrabalar ya da türlü iletişimler üzerinde ağırlık kazanıyor. Ancak, bu alandan olumsuz bir sağlık haberi alabilirsiniz ya da can sıkıcı durumlar olabilir. Huzur bulmak için gizli flörtleşme arayışlarını sessiz ve sakin yürütmeli, daha ağırlıklı olarak sanata ya da soyut kavramlara yönelmelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Hafta sonundaki yeniay fazında, daha çok direkt olarak kendinizle ve alışkanlıklarınızla ilgili yeni kararlar alma isteğiniz olacak. Kendinizi çevrenize daha güvenli gösterme ve tanıtma seçimleriniz için belki yeni planlarınız, görüşmeleriniz ya da düşünceleriniz olabilir. Çevreye karşı daha sağlamcı olmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Ancak dikkat, bu konuda aşırı davranışlar, abartılar, savurganlık ve kontrolsüzlük yakın çevrenizde, aile içinde ve meslek ilişkilerinde hoş karşılanmayacak. Onlarla inatlaşıp sert tartışmalara girmeyin ve ölçülü olun. Yeni hafta boyunca, para konuları ya da maddi kazançlarınız öne çıkacak. Alacaklar, borçlar, yatırımlar ya da birikimlerinizi sosyal çevre arkadaşlarından ve grup ilişkilerinden uzak tutmakta yarar vardır. Olasılıkla, bu tür gruplaşmalarda sıkıntılar, engeller ya da gerilimler maddi yönden zarar getirebilir. İyi haber, aile bireyleri ile gerilimsiz yakınlık kurma ve birlikte sosyalleşmek daha huzur verici olur.

YÜKSELEN İKİZLER: Hafta sonundaki yeniay fazında, soyut ruhsal konular ya da inançlarla ilgili yeni düşünceleriniz ve fikir alışverişleriniz olabilir. Belki sanat çalışmaları, belki içsel konular, uyku sorunları ya da gizli düşmanlarla ilgili yeni planlar ya da görüşmeler yapma isteği duyabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmadan ölçü içinde kalmalısınız. Savurganlık, maddi yönden kayıplara götürebilir. Dostlarla olan iletişimleri bozabilir. Gereksiz abartılar, yabancılarla olan ilişkileri sonlandırabilir. Yeni hafta boyunca, kendinizle daha çok ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çevresel ilişkiler, dış görünüm, gösteriş yapma ya da iletişimler kurma yönünüz ağır basacak. Ancak bunları meslek ortamında ya da yönetici ilişkilerinde kullanmak bazı engeller yaratabilir. Bu yüzden fazla konuşmak meslek ortamı için iyi değildir. İyi haber ise yakın çevre dostları ile yapacağınız kısa geziler, girişimler ya da görüşmeleriniz, sosyal konumunuz için size yardımcı olabilir ya da daha iyi hissettirebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hafta sonundaki yeniay fazında, benzer düşünceler ya da amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplaşmalar, dernekler ya da toplantılar hakkında yenilenme isteğiniz, yeni görüşmeleriniz ve düşünceleriniz olacak. Daha güvenilir gruplar ve etkinlikler gündeme gelebilir. Ancak abartılara, savurganlığa ve aşırıya kaçmadan ölçü içinde kalmalısınız. Yoksa gereksiz tartışmalar ve gerginlikler ya da para kaybı yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bu tür gruplaşmalar üzerinden, cinsel yakınlık arayışlarınız hüsranla sonuçlanır. Yeni hafta boyunca; gizli, gizemli konulara merak duyma, inanç, ruhsallık ve sanat gibi soyut alanlar, gizli aşklar ve gizli yakınlaşma arayışlarınız yoğun olacak. Yeni haftada; yabancılar, uzaktakiler, uzun yolculuklar, farklı kültürler, davalar, diller ya da eğitimlerle ilgili konular yüzünden içsel sıkıntılar duyabileceğiniz ve enerjinizin düştüğü günler olabilir. Ancak yine de iyi haber, uzaktakilerle duygusal ve cinsel yakınlaşma arayışları ya da soyut inançlar üzerinden para ya da huzur kazanma olasılığı da vardır.

YÜKSELEN ASLAN: Hafta sonundaki yeniay fazında, meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilik, yöneticilerle olan ilişkiler gibi konularda yenileşme, yenilik getirme planları, görüşmeleri ya da düşünceleri için iyi zamandır. Ancak dikkat; bu konularda abartılar, aşırı harcamalar, kontrolsüzlük, fazla genişleme planları ya da ölçüsüzlük zararlıdır. Özellikle eş ya da sevgili gibi yakın ikili ilişkide sorunlar yaratabilir. Davranışlarınızda sertleşme eğilimi ve psikolojik sıkıntıya neden olabilir. Yeni hafta boyunca; toplantılar, dernekleşme, gruplaşma, toplu görüşme gibi konular yoğunluk kazanacak. Başkalarının maddi olanakları, vergi, sigorta ya da miras gibi konularda bazı kayıplar ya engellerle karşılaşma olasılığı vardır. Duyguları ve sezgileri kullanarak gizli yakınlaşmalar ya da ölüm ötesi konular, büyü, medyumluk gibi alanlara yönelme isteğiniz olabilir. Yeni haftada, özellikle insanlara hükmetme ve baskıcı tavırlar içinde olmaktan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN BAŞAK: Hafta sonundaki yeniay fazında; yabancılar, yabancı kültürler, hukuk, eğitimler, uzak geziler, inançlar, büyük hedeflere ulaşma, uzaktaki kişilerle ilgili yeni başlangıçlar, görüşmeler yapma ya da planlama gibi istekleriniz olacak. Ancak bu konularda; aşırıya, savurgan harcamalara, ayarsız ve ölçüsüz görüşmelere, kontrolsüz ve hızlı yeniliklere dikkat etmelisiniz. Yoksa iş ortamınız, iş görüşmeleri, sağlığınız ve psikolojiniz üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Ayrıca, bunlarla bağlantılı olarak, sosyal gruplaşmalarda gerginlik ve psikolojik etkilenme yaşayabilirsiniz. Yeni hafta boyunca; meslek, kariyer ve gelecek planları yoğunluk kazanacak. Bunlar, eş ya da sevgili gibi yakın ikili ilişkiniz üzerinde olumsuz ve kısıtlayıcı olabilir. Gizli işler, ilişkiler ya da cinsel yakınlaşmalar için uygun zamandır. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili bağlantılarda gizli bir düşmana dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Hafta sonundaki yeniay fazında; başkalarına ait maddi olanaklar ya da ortak olduğunuz paralar, eşinizin parası, ölüm ötesi konular, büyü, medyumluk gibi çalışmalar ya da cinsel arayışlarınız için yeni başlangıçlar yapma, fikir alışverişleri ya da planlama gibi düşünceleriniz olabilir. Bu konularda aşırıya ve ayarsızlığa kaçmayın. Çünkü özellikle cinsel arayışlar, flörtleşmeler, gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle kurmak istediğiniz yakınlaşmalar ve iletişimler oldukça sertleşebilir ve mesleğiniz zarar görebilir. Kısaca, elinizde var olanları kaybedebilirsiniz. Yeni hafta boyunca; yabancılar, uzaktakiler, davalar, inançlar, yabancı kültürler ve uzak yolculuklar yoğun olarak gündeme gelebilir. Ancak bunlar sizin iş ortamınız ya da sağlığınız üzerinde kısıtlayıcı etkiler bırakabilir. Psikolojik sağlığınıza iyi gelecek olan şey, sosyal gruplaşmalarda yaratıcı iş planları üzerinde çalışmak olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Hafta sonundaki yeniay fazında; eş, sevgili, ortak gibi en yakın ikili ilişki türleri hakkında; yeni başlangıçlar ve görüşmeler yapma, yeni planlar ya da sağlamcı adımlar atma isteğiniz ya da düşünceleriniz olabilir. Ancak bu konularda aşırıya, abartılara, ayarsız ve ölçüsüz işlere girişmeyin. Yoksa; yabancılarla, uzaktaki kişilerle olan iletişimler, meslek ve yönetici ilişkileriniz, hem de ev ve aile düzeniniz bozulabilir. Yenileşme isteğiniz için olayları akışına bırakmak, kontrollü olmak ve size kendiliğinden gelen işaretleri değerlendirmek daha uygundur. Yeni hafta boyunca, başkalarının maddi olanaklarını kullanmak, miras, vergi gibi konular ve cinsel arayışlar ağırlık kazanacak gibi görünüyor. Ancak eğlence anlayışınız ve kişisel zevkleriniz ile bu flörtleşme arayışları arasında önemli terslikler var. Kendinizi kısıtlamak ve bu konuda geçmişten dersler çıkarmak zorundasınız. Meslek alanında yeni bir girişim, sizi eğlence alanında yeniden mutlu edebilir.

YÜKSELEN YAY: Hafta sonundaki yeniay fazında; bakımını yaptığınız kişiler, günlük sıradan işler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ve sağlığınızla ilgili yeni bir başlangıç, iletişimler ya da planlama yapma isteğiniz olacak. Bu konuda aşırıya ve abartıya kaçmadan, daha ölçülü, sakin, sağlam, güvenli ve kontrollü olmalısınız. Yoksa, tehlikeli durumlar, iş kazaları, uzaktaki kişiler, yabancılar, davalar, farklı kültürler, yakın akrabalar, dostlar ya da kardeşlerle ters düşme olasılığı vardır. Yeni hafta boyunca; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ilişkiniz ile ilgili gündem daha çok yoğunlaşabilir. Onunla bağlantılı olarak, ev ya da aile konusunda kısıtlı ya da engelli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ev ya da aile konusunda artık yeni bir düzen kurma ve eski olanı geride bırakma kararı almak gerginlik yaratabilir. Ancak yine de ev ya da aile konusunda, uzaktaki kişiler ya da uzak bir yolculuk sizin için huzur verici ve yararlıdır.

YÜKSELEN OĞLAK: Hafta sonundaki yeniay fazı, özellikle; çocuklar, kişisel zevkler, sonucunu sizin belirlemediğiniz borsa gibi spekülatif alanlar, şans oyunları, eğlenceler, iletişimler ya da yarışmalar hakkında sizi yeni ve sağlam adımlar atmaya yöneltebilir. Bu gibi alanlarda ve flörtleşmelerde ölçülü olmanız, kontrollü harcamalar yapmanız ve aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Yoksa, hedefleriniz ve eğlence beklentileriniz tersine dönebilir. Maddi kayıplar, kazalar ve yakın ikili ilişkinizde sert tartışmalar ya da gerginlikler olabilir. Yeni hafta boyunca, sağlığınız, işiniz ya da iş ortamınız için kısıtlayıcı, daraltıcı ve bunaltıcı engellerle karşılaşma ve iletişimlerin bozulma olasılığı vardır. Yeni bir görüşme ya da anlaşma yolu bulmalısınız. Yalnız yaşayanlar, yakın çevreden biriyle duygusal ya da cinsel yakınlaşmaya girebilir. Birlikteliği olanlar, su kenarı ya da kısa gezilerle huzur bulabilir.

YÜKSELEN KOVA: Hafta sonundaki yeniay fazı, özellikle; aile bireyleri, aile büyükleri, anne, baba, ev, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili size yeni, sağlam ve güçlü planlar yapma ve iletişimler kurma isteği verebilir. Ancak dikkat, bu konularda aşırıya kaçmak; eş ya da sevgili gibi yakın ilişkiniz, iş ortamınız ya da sağlığınızla ilgili olumsuz etkiler yapabilir. Davranışlarınızda daha yapıcı ve anlayışlı olmalısınız. Yeni hafta boyunca; eğlenceler, kişisel zevkler, çocuklar, flörtleşmeler, şans oyunları, yarışmalar, kendinizi diğerlerine göstermek istediğiniz, öne çıkan yaratıcı yönleriniz ağırlık kazanacak. Ancak, bu alanlardan birinde ya da birkaçında kullanmak için para sıkıntıları ya da maddi engeller gündeme gelebilir. Neyse ki, eşiniz ya da ortağınız ile birlikte çözdüğünüz yaratıcı bir girişim, sizi para konusunda huzura kavuşturacak gibi görünüyor.

YÜKSELEN BALIK: Hafta sonundaki yeniay fazı, özellikle; yakın çevre, dostlar, akrabalar, kısa geziler, kısa eğitimler, haberleşmeler, okuma, yazma ve her türlü iletişimleriniz ile ilgili olarak; yeni, güçlü, korumacı ve sağlam planlar yapma isteğini uyandıracak. Ancak dikkat, eğer bu konularda; abartılar, aşırılıklar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük yapma eğilimine girerseniz, psikolojik sağlığınız, gizli bir düşman, kişisel zevk alanlarınız, flörtleşmeler, işiniz ya da sağlığınız üzerinden zarar görebilirsiniz. Yeni hafta boyunca, yoğunluk ve ağırlık kazanan konularınız; aile, aile büyükleri, yaşadığınız ya da doğup büyüdüğünüz eviniz olabilir. Belki çocukluk anıları ya da aile yadigarları da gündeme gelebilir. Bu alanda inatlaşma, katı ya da soğuk davranışlar, var olan gergin durumu daha çok zora sokar. İş alanında bir girişim ve sezgisel yaratıcılığınız size huzur getirecek gibi görünüyor.