Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e açık çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, 2024 yılı gelir vergisi beyanlarını esas alarak; kuaför, doktor, eczacı, avukat, müzisyen, ses sanatçısı, bakkal, market işletmecisi, taksici ve kuyumcu gibi meslek gruplarının aylık brüt kazançlarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bu açıklamanın amacı, gelir beyanlarındaki düşük seviyelere dikkat çekerek hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de dolaylı bir toplumsal denetim ve baskı oluşturmak olmuştur. Açıklanan bu beyanların, gerçek kazançları yansıtmadığı konusunda toplumun büyük kesimi hemfikirdir.

Sayın Bakanım,

Affınıza ve hoşgörünüze sığınarak konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunmak isterim.

Ülkemiz, 23 yıldır mensubu olduğunuz siyasi parti tarafından yönetilmektedir. Siz, bu dönemde vergi politikaları ve uygulamalarından sorumlu bakan olarak görev yapmaktasınız. Vergi idaresi yönetsel olarak doğrudan size bağlıdır. Ayrıca hükümetiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasa yapma çoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle, ülkemizde süregelen vergi adaletsizliği ile kayıt dışı ekonominin varlığının siyasi sorumluluğu size ve hükümetinize aittir.

Sayın Bakanım,

Bununla birlikte, Türkiye’de sermaye sahibi kesimlerin istemediği hiçbir vergi düzenlemesinin hayata geçirilemediği de bir başka gerçektir. Bu yönüyle, içinde bulunduğunuz zor şartların farkındayız ve bir bakıma siz de haklısınız.

Nitekim, Sayın Zekeriya Temizel’in bakanlığı döneminde uygulamaya alınan Vergi Usul Kanunu’nun 30/7. maddesi (kamuoyunda bilinen adıyla “Nereden Buldun?” düzenlemesi), 07.01.2003 tarihinde yine sizin iktidarınız döneminde yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayın Bakanım,

Dolaylı vergileri artırarak; sigara, alkol ürünleri ve yurt dışı çıkış harçlarına zam yaparak vergi adaletini sağlamanız mümkün değildir. Bozuk ve başıboş ekonomik yapının üzerine inşa edilen adaletsiz bir vergi sistemi ve günübirlik önlemlerle sadece günü kurtarma çabası içine girilmektedir. Affınıza sığınarak belirtmeliyim ki, mevcut durumda, kötü bir vergi sistemi ve başıboş piyasa düzeniyle karşı karşıyayız.

Sayın Bakanım,

Dijitalleşme yönünde atılan adımları ve mükellef takip sisteminin geliştirilmesini gelecek açısından olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Ancak, güçlü ve tarafsız bir vergi idaresinin varlığıyla birlikte, dolaylı vergilerin mutlaka azaltılması, kazançların gelir türleri itibariyle yeniden tanımlanması ve “Nereden Buldun?” benzeri uygulamaların yeniden sisteme entegre edilmesi şarttır. Aksi halde, vergi adaletsizliğini ve buna bağlı olarak gelir dağılımı bozukluğunu daha uzun yıllar konuşmaya ve dert yanmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)