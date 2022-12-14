Kredi kartları yıllık ücretlerinde 2 farklı uygulama

Kişisel kredi kartlarımla ilgili olarak, kredi kartı yıllık ücreti ödemek istemiyorum, aksi halde kredi kartımı iptal edin talebime karşılık, iki ayrı bankanın, iki farklı uygulaması aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

GARANTİ BBVA

“… ILE BITEN KARTINIZIN SON YANSIYAN KREDI KARTI YILLIK UYELIK UCRETI, KARTINIZI 10.09.2023 TARIHINE KADAR ACIK BIRAKMA SOZUNUZE ISTINADEN IPTAL EDILMISTIR”

YAPI KREDİ BANKASI

“… ile biten World Platinum kredi kartiniz kullanima kapatilmistir”

Bu farklı banka uygulamaları nedeniyle, Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, kredi kartı yıllık ücretlerinin (aidatlarının) tamamen kaldırılması amacıyla yıllardır mücadele ediyor. Konuyu sürekli kamuoyu gündemine taşıyoruz. Muhtelemen diğer bankalar da farklı uygulamalar yapıyordur.

Aralık ayı kredi kartı ekstrelerine, yıllık kart ücretleri yansıtılmaktadır. Ekstrelerinizi kontrol ederek, bankalarınız ile irtibata geçmenizde yarar bulunmaktadır.

Bu arada, zaten yıllardır kullandığım kredi kartıma ilişkin yıllık ücreti, kartımı kullanıma açık bırakma taahhütüm karşılığı kaldıran Garanti BBVA yetkililerine teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)