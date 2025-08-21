Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik ve eğitim anlayışımız

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde 19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, “Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış; Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır.” hükmü getirilmiştir. Yönetmelik, 19 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, okullar açılmadan önce okul servis araçlarının teknik açıdan bu şartlara uygun hale getirilmesi zorunludur.

Servis hizmetiyle okullarına ve evlerine ulaşan öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda verilen hizmetlerin denetlenmesi açısından bu değişikliği olumlu buluyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, öğrencilerin gerçek ikamet adreslerine en yakın okullarda eğitim almalarının sağlanması ve okullarımızın nitelik ile fiziki koşullarının aynı standartlara kavuşturulması, eğitimde fırsat eşitliği açısından temel önceliğimiz olmalıdır.

Çoğu zaman bazı okulların önünde, servis ve özel araç yoğunluğundan adeta geçilmez hale gelen manzaralarla karşılaşıyoruz. Şehrin farklı bölgelerinde oturan aileler, çocuklarını bu okullara göndermeye çalışıyor. Bu durum, sahte adres değişiklikleriyle kayıt yaptırma ve bunun karşılığında “bağış” adı altında para toplanması gibi olumsuzlukları akla getiriyor. Günümüzde bu tür uygulamalara kesinlikle izin verilmemeli, hem okul yöneticilerine hem de velilere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Sahte adreslerle okullara kayıt yaptırarak ilkokula başlayan minik yavrularımızın tertemiz zihinlerini daha en baştan kirletmeyelim. “Herkes yapıyor, ben de yaparım” ya da “Bu düzen değişmez” anlayışını terk etmeliyiz.

Eğitimde dürüstlükten taviz verilmemelidir.

Tecrübeli bir veli olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Eğitimde başarının temeli önce çocuğun kendisinde başlar. En iyi okul, eve en yakın olan okuldur. Bunun yanında özellikle ilkokul öğretmenlerinin gayreti, yönlendirmesi ve öğrenciler üzerindeki etkisi son derece belirleyicidir.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı ve başarılı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)