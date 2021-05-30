Perkande yasa tasarısı ve tüketiciler...

Kamuoyunda “Perakende Yasası” olarak bilinen, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa taslağı yeniden gündeme gelmiş bulunmaktadır.

Son yıllarda, gıda ürünlerindeki aşırı fiyat artışları ile hileli ve güvensiz ürünlerin satışı, tüketiciler açısından öncelikli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere, en kolay yolla, en ucuz fiyatla ulaşması temel öncelik olmaktadır.

Yasa tasarı ile zincir marketlerin faaliyet esaslarına sınırlama getirilerek, küçük işletmelerin korunması, bu işletmelerin yaşatılması amaçlanıyor mesajı verilmektedir. Mahallemizdeki bakkalımızı, manavımızı, kuruyemişçi ve terzimizi seviyor ve tabi ki yaşatılmasını istiyoruz. Ancak, küçük büyük işletme demeden, işini iyi yapan, tüketicilere sağlıklı ve güvenli ürünleri en ucuz fiyata satışa sunan her bir işletme bizler açısından önemlidir ve korunmalıdır.

Bu açıdan, gündemdeki perakende yasasında asıl amaç, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa denetimin sağlanması olmalıdır.

Bu nedenle yasal düzenlemenin,

1-Piyasada denetim ve rekabet ortamı sağlanarak, sağlıklı ve güvenli ürünlerin, tüketicilere en kolay ve en ucuz yolla ulaştırılmasını,

2-Tüketicilerin mukayese etme ve seçme hakları ile yasal hak arama yolları kısıtlanmadan, belgeli ve etiketli ürünlere kolayca ulaşmalarını,

sağlıyor olması gerekmektedir.

İnsan sağlığı ile ekonomik şartların her geçen gün daha da önem kazandığı, dijitalleşmeyle tüketici tercihleri ve ticari kuralların hızla değiştiği günümüzde, yasal düzenlemeler yapılırken, insan ve çevre sağlığı ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ön planda olmalıdır. Toplum faydası temel öncelik olmalıdır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği(TÜDER)

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.