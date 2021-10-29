Sanal artık gerçek...

Sizler bu yazıyı okurken, uzak diyarlarda bambaşka bir dünya kurgulanıyor

Bilim kurgu filmleriyle başlayan, internet ile devam eden, #kripto paralarla şekillenen bir yaşam yakında bizi sarıp sarmalayacak, içine alacak.

Bu kurguda, sanal gözlük, yapay zeka, kripto para ve temelinde internetin olduğu entegre bir yaşam söz konusu.

İleri yaşam veya öteki evren.

Yani Metaverse

Tam bir açıklaması yok aslında.. İleri internet dersek özünde yanılmış olmayız.

Tüm sanallar bir arada kullanılıyor.

Filmlerde kullanılan robotlar ve yapay zeka Metaverse’nin içinde olacak. Yani marketlerde, mağazalarda, bar kapılarında, hastanelerde hep robotlar olacak.

Kullanıcılar, dijital bir avatar biçiminde aynı sanal kimliğini koruyabilecek. Hatta bir dünyada sahip oldukları sermayeleri başka bir dünyada da aynı değeri taşıyabilecek. Zira herkes evrensel olarak kabul edilen bir dijital para birimiyle ödeme yapabilecek.

Belki de sanal tarla sulama oyunu bunun denemesiydi, bilemiyoruz ama düşününce yok sayamıyoruz.

Bu yeni hayata paralar hazır, peki ülkeler, insanlar hazır mı? Bence değil. Gelişmiş ülkeler dahil, hiç biri hazır değil…

Ülkeler ile büyük sermayeler arasında ciddi bir savaş var ve bu savaşı para kazanıyor.

Yani dayatılan yeni kurallara devletler uymaya başlıyor.

Konuyu dağıtmayalım…

Günümüzde yaşanılan pandemiyi gözünüzde canlandırın; evden çalışma artık normal hayatin bir parçası olmuştu değil mi, kanıksanmıştı. Belki pandemi de bir sosyal deneydi?

Internet alışverişleri artık hepimiz için sıradan bir eylem

İşte bunların hepsini bir araya toplayın.

Günümüzde nasıl gerçek sanat eserlerinin yerini #NFT alıyorsa, gerçek para yerini mecburen #kriptoya bırakacak

Teknolojiyi yakından takip edenler, pandemi başlarında ülkeler arasında 5G kavgası çıktığını okumuşlardır. Metaverse için 6G’ye ihtiyaç duyulacağı konuşuluyor.

Sanal konser, sanal para, sanal gerçeklik gözlükleri, NFT, kripto paralar. Hepsi gelecekteki hayatın parçaları olacaklar.

Metaverse sistemini temel alan kripto paralar var, MANA, POLCA, SAND, RACA, ATLAS, AXS, ENJ bunlardan öne çıkanları.

Belki de her şey bir oyun olarak kurgulandı. Fakat yasadığımız ve ulaşılan teknik güç hayatımıza farklı bir yöne sevk ediyor. Günümüzde çok ciddi bir yatırım yapılıyor.

Microsoft, Epic Games, Facebook gibi firmalar uzun zaman önce bunu gördü.

Facebook bu konuda ciddi yatırımlar yaptı, 10 bin kişiyi metaverse için işe alacağını, 10 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

Gelecekten kaçılamaz. Bizi sanal bir dünyada yaşatacaklar.. Kısa zamanda, ki gelişen teknolojik yasamda 20 yıl uzun zaman sayılır, hepimizi sanal evrende hepimiz bir dijital kişilikler olacağız.

Günümüzde interneti olmayan, kripto para almayan insanlar yok mu, var elbette.

Yarın Metaverse içinde olmayacak geniş bir kitle olacak. Ama gelecekteki yaşam bizi buraya mecbur kılacak.

Şöyle örnek vereyim. Günümüzde interneti olmayan evde yaşayanlar, her hangi bir sınav başvurusunu internetten yapmak zorunda kalıyor, elektrik, su parası artık internet üzerinden yatırılıyor.

İşte kurgulanan yaşamda, sahip olmasan bile dayatılan hayat sizi Metaverse’ye çekecek. Kurtuluş yok.

Bugünden hazırlanmak lazım…

Metaverse gerçek hayat olmayacak, ama gerçek hayat gibi yaşamaya mecbur bırakılacağız.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Bugün 29 Ekim 2021..

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi Emperyalistlerin ağından kurtarıp, bizlere bir ülke emanet eden ve Cumhuriyeti kuran iradeye minnettarız.

Yaşasın Cumhuriyet.

Bu önemli gün için daha önce yazmış olduğum yazıları okumanızı rica ediyorum.

Cumhuriyeti kaybetmek

Cumhuriyet’i anlamak

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