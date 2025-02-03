Bugün bir gazetede “SANATÇILARA VERGİ İNCELEMESİ” başlıklı haberde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 150 oyuncu ve sanatçının gelirleri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit ettiği yazıyordu. Hatta bir oyuncunun 100 milyon liranın üzerinde kazancını beyan etmediğinin saptandığı belirtiliyordu.

1992 yılında başladığım Vergi Denetmenliği görevim sırasında uzun yıllar sanatçı vergi inceleme grubunda görev yapmış, sonrasında diğer denetim görevlerimde ses ve sahne sanatçılarının denetimlerini koordine etmiş bir kişi olarak, bu haberi hem beğeniyle hem de biraz tebessüm ederek okudum.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Vergi Müfettişi meslektaşlarımın çalışmaları ve başarıları nedeniyle gurur duydum. Ancak, ülkemizde 1950’li yıllarda kabul edilen vergi kanunlarına rağmen, vergi sistemimizin içinde bulunduğu acıklı durum karşısında hem üzüldüm hem de tebessüm ettim.

Bir zamanlar Burhan’lar, Recep’ler, Ali’ler, Sema’lar, Yılmaz’lar, Asuman’lar, Levent’ler, Serdar’lar, Hasan’lar sanatçıların vergi incelemeleri ve kayıt dışı kazançlarının tespiti için emek harcıyordu. Bugün ise Mehmet’ler, Kemal’ler, Barış’lar, Hasan’lar, Filiz’ler, Derya’lar ve daha niceleri yine sanatçıların vergi incelemeleri ve kayıt dışı kazançlarının tespiti için emek harcıyor. Aradan yıllar geçse de kişiler değişse de piyasa ve vergi sisteminin aynı şekilde işliyor olması, sistemin işleyişinde bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Bakan’ın dediği gibi, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak” elbette temel hedef ve amaç olmalıdır. Bu, Anayasa’nın mali güce göre vergilendirme ilkesine, maliye politikasının amaçlarına ve vergi sisteminin özüne de uygun bir yaklaşımdır.

Ancak, bu hedefi gerçekleştirebilmek için öncelikle vergi sisteminin uygulanmasında adalet ve işlerlik sağlanmalıdır.

Aksi hâlde, yapay zeka izin verirse, 2050 ve 2100 yıllarında da yine sanatçıların ve diğer meslek gruplarının vergi incelemelerini ve kayıt dışı kazançlarını konuşmaya devam edebiliriz.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)