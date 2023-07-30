Silahlı olaylar

Son günlerde kamuoyuna yansıyan, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerdeki silahlı saldırı, yaralama ve öldürme olaylarını büyük bir tedirginlikle izliyoruz.

Toplum olarak ani sinirlenme ve kavgaların yaşandığı, husumet ve benzeri gerekçelerle silahlı yaralama ve öldürmelerin yaşandığı kötü bir süreçten geçiyoruz. Emniyet birimlerinin yoğun uğraşlarına rağmen asayiş olayları devam etmektedir.

Can ve mal güvenliği sağlanarak, güvenli bir toplumda yaşamak, her bireyin temel hakkıdır. Yaşanan olaylar, bireysel anlamda silah bulundurma ve taşımanın daha sıkı kurallara bağlanarak, asayiş denetimlerinin artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Konunun, psikolog ve sosyologlar ile diğer uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yerinde olacaktır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)