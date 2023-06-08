SMA hastalarına yardım toplama

Bakırköy Marmaray çıkışında, SMA hastalarına maddi yardım toplamak amacıyla konulmuş, banttan otomatik ses kaydıyla yardım toplayan 5 ayrı platform bulunuyor. İstanbul’un değişik yerlerinde benzerlerinin bulunduğunu düşünüyorum. Gün boyunca vatandaşlar, o noktalarda gönüllü yardımda bulunmaya çalışıyorlar.

Hasta yakınlarının zor durumlarını biliyoruz. Allah hiç kimseyi çaresiz bırakmasın ve evladı ile sınamasın.

ncak, otomatiğe bağlanmış bir ses kaydıyla maddi yardım toplama hiç de hoş bir görüntü oluşturmuyor. Acaba gerçek ihtiyaç sahipleri mi? ya da devlet yardım etmiyor mu? diye düşünebiliyorsunuz.

Dün Sağlık Bakanı, SMA hastalarına yönelik bir hastane kurulacağına ilişkin sevindirici bir açıklama yaptı. Buna rağmen devlet, yerel yönetimler ve STK’lar maddi yardım ve tedavi konusunda daha fazla işbirliği ve çaba göstermelidir. Maddi yardım toplama yöntemi ve farkındalık oluşturma konularında, devlet başta olmak üzere, hep birlikte daha fazla sorumluluk almalıyız.

Kamuoyunun yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunuyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)