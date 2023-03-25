Sn. İmamoğlu ve Sn. Yavaş'ın seçim gezileri ve 5018 sayılı kanun

Bilindiği üzere Sn. İmamoğlu ve Sn. Yavaş kendi görevleri dışında, parti liderleriyle seçim gezilerine katılıyorlar. Yani İstanbul ve Ankara’daki işlerini bırakıp, deprem bölgeleri başta olmak üzere, Anadolu’yu turluyorlar. Hatta Sn. İmamoğlu, çok öncesinden yurt gezilerine çıkıyor, mitingler yapıyordu.

Bu durum, ilgili belediyelerde işlerin nasıl yürüdüğünü, hizmetlerin aksayıp aksamadığını akıllara getiriyor.

Ancak, belediye kurumsal hizmetleri aksamadan yerine getiriliyor ve verilen hizmetlerden halk memnun ise, İstanbul ve Ankara gibi iki önemli Büyükşehir Belediyesi için bu durumu başarı olarak kabul etmek gerekiyor.

Yürürlükte bulunan ve belediyelerde de uygulanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kişilere bağlı olmayan kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesini ve uygulanmasını ilke edinmiştir. En alt yöneticiden en üst yöneticiye kadar tüm çalışanları kapsayan ve sorumluluklar veren kurumsal yönetim anlayışı, kurum başarısı için olmazsa olmaz temel şarttır.

Sayın Başkanların kişisel çalışma yöntemleri ve performanslarını bilmiyoruz. Ancak, Sayın Başkanları İstanbul ve Ankara dışında sıklıkla görünce, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri için kurumsal yönetim anlayışının benimsendiği ve yönetimin kişilere bağlı olmaktan çıktığını, dışarıdan bakarak söyleyebiliriz. Bunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun bir uygulama başarısı olarak kabul etmek gerekiyor. 5108 sayılı Kanun’a göre görev yapan bir İç Denetçi olarak bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Tabi ki burada önemli kriter, belediye hizmetlerinin yasal mevzuata uygun aksamadan yürüyor olması ve verilen hizmetlerden halkın memnun olmasıdır. Yani, yasal mevzuat ve performans kriterlerinin yerine getiriliyor olmasıdır. Aksi halde sonuçlarını, siyasi birimler olan belediyelerde, hizmet alan vatandaşlar bir sonraki seçimlerde değerlendirecek ve karar verecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun hedeflediği ilkelerin tüm idarelerde işlerlik kazanması ve hizmet odaklı, kişilere bağlı olmayan kurumsal yönetim anlayışlarının benimsenmesi temennisiyle, güzel bir gün diliyorum.

Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)