Taklit ve Tağşiş Gıda Üretimi ve Satışında Bulunan Firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit-tağşiş yapılmak suretiyle sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda üretimi ve satışı yapan firmaları yayınlaması,tüketiciler açısından oldukça önemli bulunmaktadır.

Yeni sistemde, tespitlere ilişkin kamuoyu duyurularının anlık olarak, elektronik ortamda paylaşılacak olması, çok olumlu bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Biz tüketiciler, satın aldığımız her bir gıda ürününün güvenli gıda ürünü olarak satışa sunulduğunu bilmek ve bundan emin olmak istiyoruz.

Taklit ve tağşiş yaparak gıda üretimi ve satışı yapan firmaların akıbetlerinin ne olduğu ve ne tür yaptırımlar uygulandığının kamuoyu ile paylaşılmasını ve ağır yaptırımlar uygulanmasını bekliyoruz.

Tüketicilerimizi, taklit ve tağşiş gıda üretimi ve satışında bulunan firma ve markalardan alışveriş yapmamaya, yaşadıkları usulsüzlükleri Tarım ve Orman Bakanlığı’na (Alo 174 Gıda Hattı) bildirmeye davet ediyoruz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)