Taksi yolculuklarında tüketiciler nelere dikkat etmeli ?

Son günlerde İstanbul’da, taksi ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi sırasında, müşterilerin dikkatsizliğinden yararlanılarak yüksek tutarlı tahsilatlar yapıldığına ilişkin şikâyetler ulaşmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde derneğimizi arayan emekli bir vatandaşımız, hastaneye gitmek için taksi kullandığını, “indi-bindi” ücreti ödemesi gerekirken kredi kartından 2 bin TL’yi aşan bir tutar çekildiğini sonradan fark ettiğini belirterek, mağduriyeti konusunda ne yapması gerektiğini sormuştur. Yine, İngiliz taraftarların İstanbul’da ödedikleri yüksek taksi ücretleri de sosyal medyada gündeme gelmiştir.

Taksi hizmetlerine ilişkin başlıca şikâyetleri; kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret veya komisyon alınması, güzergâhın uzatılarak fazla ücret tahsil edilmesi, taksilerin temiz olmaması ve bazı taksicilerin olumsuz davranışları şeklinde sıralamak mümkündür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bilerek fazla ücret tahsil edilmesini ise, tüm taksi esnafına mal edilmemesi gereken münferit bir dolandırıcılık olayı olarak değerlendirmek gerekir.

Kredi kartı ile yapılan taksi ücreti ödemelerinde ek ücret veya komisyon alınması, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi gereğince yasal değildir. Böyle bir durumda, ek ücret alındığını gösteren POS cihazı belgesiyle birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi kartından bilerek fazla ücret çekilmesi ise açıkça dolandırıcılık fiilini oluşturmaktadır. Böyle bir durumda; taksiye ilişkin bilgilerle birlikte emniyet birimlerine veya Cumhuriyet savcılıklarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Çözüm Merkezi’ne ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na şikâyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca uğradığınız maddi zararların giderilmesi amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine de başvuru yapılabilir.

Taksi hizmetlerinde mağduriyet yaşamamak amacıyla; ödeme sırasında taksimetrede görünen ücret ile tahsil edilen tutarın dikkatle kontrol edilmesi, ödemeye ilişkin POS cihazı belgesinin mutlaka alınması ve fazladan tahsil edilen ücrete derhal itiraz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, başta taksi plakası olmak üzere güzergâha ilişkin bilgilerin de not edilmesi yararlı olacaktır.

Ulaşım alanında önemli bir hizmet sunan taksi işletmeleri, canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz hizmet sağlayıcıları olarak, turizmde ülkemizin tanıtımına da önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, taksi hizmetlerinin güvenli ve konforlu bir şekilde sunulması büyük önem taşımaktadır. Başta taksici esnafı, meslek odaları ve emniyet birimleri olmak üzere, hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Saygılarımla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)