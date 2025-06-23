Türkiye'de satılan yabancı marka ayakkabıların kalitesi farklı mı ?

Son yıllarda özellikle yürüyüş ve spor ayakkabılarının kullanımında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışta, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması ve değişen giyim alışkanlıkları etkili olmaktadır. Günlük yaşamda ve iş hayatında spor ayakkabısı kullanan, hatta kumaş pantolon veya takım elbise ile spor ayakkabı kombinleyen çok sayıda kişiye rastlanmaktadır.

Yürüyüş ve spor ayakkabılarının kullanımının bu denli artması, bu ürünlerle ilgili tüketici şikayetlerini de beraberinde getirmiştir. Nitekim, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda ayakkabı şikayetleri ilk sırada yer almıştır.

Derneğimize ulaşan tüketiciler, ülkemizde satışa sunulan yabancı marka ayakkabıların, yurt dışında satılan aynı modellerine kıyasla daha düşük kalitede olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, ayakkabıların kısa sürede deforme olduğunu ve hem kalite hem de fiyat açısından tüketicilerin dezavantajlı durumda kaldığını dile getirmektedirler.

İthal yoluyla ülkemize getirilen, yani döviz karşılığında satın alınan ayakkabıların; makroekonomik açıdan, özellikle cari açık ve döviz dengesi bakımından önemli etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, ithal ayakkabıların standartlara uygun üretilmiş olması ve gerekli denetimlerden geçerek yurda giriş yapmaları büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, ilgili bakanlıkların ve sektör temsilcilerinin sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir.

Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve uğradıkları zararların telafisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un temel amaçları arasındadır. Bu doğrultuda, yabancı marka ayakkabıların ülkemize ithal edilmeden önce gerekli kalite kontrollerinden geçirilmesi, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır.

Sağlıklı ve konforlu bir yaşam adına yürüyelim derken, kişisel bütçemizi ve ülkemizin döviz kaynaklarını da israf etmeyelim. Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)