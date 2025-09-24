Yarım bırakılan inşaatlar

Yaşadığınız şehirde, mahallenizde, cadde ve sokağınızda inşaatı durmuş, yarım bırakılmış inşaatlara rastlamak mümkündür. Ne yazık ki bu inşaatlar zamanla çürümeye terk edilmekte ve çevre için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır.

Binaların yenilenmesi amacıyla inşaat firmaları ile sözleşme imzalanarak başlatılan bazı konut projeleri, kat malikleri arasında ortaya çıkan hukuki ve ekonomik anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleyememekte ve inşaatlar durmaktadır.

Bu süreçte, söz konusu anlaşmazlıkların hukuki çözümü uzadıkça, enflasyonist ortamda inşaat maliyetlerindeki aşırı artışlar firmaların mali yükünü artırmaktadır. Bu kez inşaat firmaları, maliyet artışlarını gerekçe göstererek, kat maliklerinden ek ödeme talep etmekte, ek ödeme tutarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle firmalar çalışmaları sürdürememekte ve inşaatlar yarım bırakılmaktadır.

Genellikle kentsel dönüşümü kolaylaştıran yasal düzenlemelerden önce başlatılan projelerde bu tür manzaralarla daha sık karşılaşılmaktadır. Kat malikleri ile inşaat firmalarının karşılıklı mağduriyet yaşadığı bu durumlarda ise hukuki süreçler uzun yıllar devam edebilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Belediyelerin öncelikle bu şekilde yarım bırakılmış inşaatları tespit ederek, bir envanter çıkarmalarında yarar bulunmaktadır. Binaların bir an önce yenilenmesini sağlamak ve hukuki ihtilafları çözmek amacıyla, yarım kalan inşaatlara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasında büyük yarar bulunmaktadır. Konu hem hukuki hem de ekonomik yönleriyle ele alınmalı, ayrıca finansman kolaylıkları sağlanmalıdır.

Deprem riskini yaşadığımız ülkemizde yeni yapı stoğumuzu mutlaka artırmalı ve bu tür sorunları ivedilikle çözmeliyiz.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine önemle sunarız.

