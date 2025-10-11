Yeni sezon ürün fiyatları ve indirimli satışlar

AVM’lerde ve caddelerde bazı markaların kıyafet ürünleri için belirledikleri yeni sezon etiket fiyatlarına göz attım. Fiyatlar o kadar yüksek ki, “Bu kadar yüksek fiyat olur mu?” diye düşünmeden edemedim.

Elbette işyeri kirası, reklam, enerji, hammadde ve iş gücü maliyetleri üretim maliyetlerini etkiliyor. Ancak, az çok bir ürünün üretim maliyetini biliyoruz ve markaların sezona oldukça yüksek kâr marjlarıyla başladıklarını düşünüyoruz. Tabir yerindeyse, etiket fiyatları adeta şişiriliyor.

İşin ilginç yanı, kısa bir süre sonra aynı mağazalarda kocaman puntolarla “İndirim” yazılarını görmeye başlıyoruz. %70–80’lere varan indirimlerle aynı ürünleri satışa sunuyorlar. Bu manzara, her yeni sezon açılışında tekrarlanıyor diyebiliriz.

Durum böyle olunca, tüketicilerin indirimli satış dönemlerine olan güveni zedeleniyor. “Yalancı indirim” veya “Aldatıcı indirim” anlayışı toplumda yerleşiyor.

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış dönemlerinde fiyat etiketlerinde “İndirimli satış fiyatının yanı sıra, indirim öncesindeki son 30 gün içerisindeki en düşük satış fiyatının da belirtilmesi” zorunluluğu getirmiş olmasına rağmen, sezona başlarken fiyatların çok yüksek belirlenmesi nedeniyle sonraki indirimlerin gerçekliği kuşku yaratmaktadır.

Piyasanın bu şekilde işlediğini; satış fiyatı oluşumunun da bu düzende gerçekleştiğini üretici, satıcı, devlet birimleri ve tüketiciler biliyor. Sanki herkesin benimsediği bir piyasa anlayışı hüküm sürüyor.

Diğer ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgim yok. Fiyat oluşumuna veya kâr marjına, arz-talep dengesi dışında sektör yöneticilerinin ya da devlet kurumlarının bir müdahalesi olup olmadığını da bilmiyorum.

Olaya üretici ve satıcılar açısından bakıldığında ise, maliyetlerin yüksekliğinden yakınarak ülkemizdeki fiyatların diğer ülkelere göre oldukça uygun olduğu ileri sürülecektir.

Sonuç olarak, “Önce fiyatları aşırı yükseltip, sonra indirdik” anlayışının, birbirimizi kandırmaktan ve ekonominin sağlıklı işleyişine zarar vermekten başka bir işe yaramadığı kanaatindeyim. Bu piyasa düzeninden tüketicilerin karlı çıkmadığına inanıyorum.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)