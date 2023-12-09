Yeniay haftasında yeni başlangıçlar gündemde olacak

Bu hafta, Yeniay oluşumu ve geçen haftadan devam eden Güneş-Neptün karesi hariç, önceki haftaların sert göksel yerleşimleri güçlerini kaybettiler. Göksel yerleşimlerin hazırladıkları sahneler, bizler için sınav yeridir. Herkes kendi bilincine göre bunlara yanıtlar verir. Başarısız kaldığınız sınavlarla KESİNLİKLE yeniden karşılaşacağınızı unutmayın. Çünkü bilincin gelişimi ve evrenin işleyişi böyledir. Bu haftanın genel sınavı, Yeniay ve Güneş-Neptün kare açısıdır.

Çarşamba gece yarısından sonraki ilk saatlerde Yeniay’ın; başlangıçlar yapma, yeni adımlar atma ve yeni düşüncelerin filizlenmesi gibi etkileri, haftanın genelinde yaygın olacak. Yay burcunun canlılığı ile atacağınız büyüme, genişleme ya da gelişme adımları coşkulu olabilir. Eskiden kalan acı, yara ve üzüntülerinize bu iyi gelecektir. Burada birkaç sıkıntı da olabilir. Yenileşmeye gitmek için bazı eskimiş olanları geride bırakma gereği ortaya çıkabilir. Ayrıca, Neptün’ün kafa karıştırıcı, sisli ve bulanık durumlar yaratan etkileri de var. Bu yüzden; yalan, dolan, aldatma, aldatılma, sahte spiritüel işlerin açığa çıkması, alkol ve benzerlerinin zararları ya da beklentilerdeki düş kırıklığına karşı; daha gerçekçi, açık, net ve somut olan şeylere yönelmelisiniz. Ayrıca, Pallas-Venüs kavuşumu olumlu yönde yaratıcı zekanızı harekete geçirecektir. Ancak tartışma ya da fikir ayrılıklarında, ipi geren taraf değil, yapıcı taraf olma koşulu vardır.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, hukuk, adalet, yüksek eğitimler ya da büyük planlar hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Bunlar genel sağlığınıza, eski üzüntülere ve yaşam tarzınıza iyi gelecektir. Ancak dikkat, bu konular; dinsel inançlara, soyut alana, gizli saklı işler, ilişkiler, alkol alışkanlığı ya da gizli düşmanlarınız ile zararlı bir bağlantı içindedir. Gizli saklı ve bulanık olmak yerine, gerçekçi, açık ve net olmak daha iyidir. Meslek ve kariyerdeki önemli bir değişim, beklenmedik para kaybına neden olabilir. Başkalarına ait ya da ortaklı olan paranın kullanımı için yaratıcı zekanızı kullanabilirsiniz. Eğer para konusunda diğerleri ile fikir ayrılığına düşerseniz, daha uyumlu olmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; başkalarına ait para, ortaklı para, miras, vergi, cinsel yaşam, sezgileri kullanma, gizli saklı yer altı işler, medyumluk, tarot gibi konular olabilir. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteğiniz, eski üzüntülere ve psikolojik sıkıntılara iyi gelecektir. Ancak dikkat, bu konularla bağlantılı olarak, sosyal gruplaşma arkadaşlarınız; sizi bulanık ve sisli durumlara, aldatılmaya ya da alkol gibi zararlılara yöneltebilir. Açık ve net ortamlar daha yararlıdır. Yabancılar ya da uzaktaki meslek ilişkileri için önceden olan elverişli durum, değişerek bozulma eğilimindedir. Eş ya da sevgili ilişkilerinde yaratıcı zekayı kullanmak yararlı olabilir. Ancak yine de eş ya da sevgili ile eğer fikir ayrılığına düşerseniz, beklenmedik ve aşırı davranışlar yerine daha uyumlu ve uzlaşmacı olmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın daha çok yoğunlaşan konuları; eş, sevgili, ortak gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteğiniz, özellikle sosyal gruplaşma ilişkilerindeki eski üzücü durumlara iyi gelir. Ancak dikkat, yoğun konularınız ile meslek, kariyer ya da yönetici ilişkileriniz arasında zararlı bir bağlantı da olabilir. Kaypak durumlara, aldatma ya da aldatılmaya ve beklentilerinizde gerçekçi olmaya dikkat etmelisiniz. Cinsel konularda önceden iyi giden gizli saklı iletişimler, bugünlerde beklenmedik durumlar ve aşırılıklar yüzünden bozulma eğilimindedir. İş, görev, sorumluluklar ya da sağlık konusunda yaratıcı zekanızı kullanmak sizin için yararlıdır. Ancak yine de eğer diğerleri ile fikir ayrılığına düşerseniz, uyumlu ve uzlaşmacı olmak daha iyidir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; iş, sağlık, sorumluluk, görevler ya da bakımını yaptığınız kişiler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteğiniz, özellikle meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerindeki eski acı ve üzüntülere iyi gelecektir. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü yoğunlaşan iş-sağlık konuları ile yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler, hukuk, adalet ya da eğitimlerle olan bir bağlantı yüzünden; aldatılma, alkol benzerlerinin zararları ve kaypak durumlara düşme olasılığı vardır. Bulanık durumlar yerine, açık ve net olmak gerekir. Önceden olan ve sosyal gruplaşmalar üzerinden olumlu giden eş ya da sevgili iletişimleri, bugünlerde bozulma eğilimindedir. Kişisel eğlenceleriniz için yaratıcı zekanızı kullanabilirsiniz. Ancak yine de diğerleri ile olan farklılıkları aşmak için daha uyumlu olmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta daha çok kişisel eğlenceler, zevkler, yeni sevgili arayışları, yarışmalar, şans oyunları ya da çocuklarla ilgili konular üzerinde duracaksınız. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteğiniz, özellikle; yabancılar, uzaktakiler, uzun geziler, davalar, eğitimler ya da yabancı ülkeleri ilgilendiren eski acı ve üzüntülere iyi gelecektir. Ancak dikkatli olmalısınız. Çünkü öne çıkan bu konularla bağlantılı olan; gizli saklı işler ve gizli ilişkiler ya da alkol benzerlerinin yaratacağı tehlikeli ve kaypak durumlar olabilir. Açık ve net ortamlar daha güvenlidir. Önceden olan iş, meslek ve kariyer konusundaki olumlu görüşme ve anlaşmalar bugünlerde bozulabilir. Aile ve ev konusunda; yenileme, dekorasyon gibi yaratıcı düşünceleriniz var. Ancak yine de bu konuda bir yönetici ile fikir ayrılıkları olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın ağırlıklı konuları; aile, ev, vatan, aile yadigarları, içsel duygu durumunuz ya da çocukluktan bugüne gelenler hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteğiniz, özellikle; miras, vergi, ortaklı paralar gibi konulardaki eski sıkıntılara iyi gelebilir. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü yoğunlaşan konularınız ile bağlantılı olarak, eş ya da sevgili ilişkisinde; aldatıcı, yalan, dolan, sisli ve kaypak durumlar ortaya çıkabilir. Daha güvenli olan, açıklık ve netlik bugünlerde daha değerlidir. Uzaktaki biriyle önceden iyi giden iletişimler, görüşmeler ya da sevgili yakınlaşması bugünlerde bozulabilir. Kardeşler, akrabalar ve iletişim konularında yaratıcı zekanızı kullanabilirsiniz, ancak uzaktaki kişilerle beklenmedik fikir ayrılıkları olursa, uyumlu ve uzlaşmacı olmak daha yararlıdır.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın yoğun konuları; kardeşler, akrabalar, yakın dostlar, komşularla olan ilişkiler, her türlü iletişim ve kısa geziler olabilir. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Özellikle eş ya da sevgili ile birlikte olursa bu daha iyidir. Ancak dikkat, bu yoğun konularınızla bağlantılı olarak; işiniz, sağlık, görev ve sorumluluklarınızı asla göz ardı etmeyin ve boş vermeyin. Aile yadigarları ve miras konusunda, önceden olan şanslı bir anlaşma ya da görüşmenin ardından başlayan Pluto-Jüpiter karesi, bazı istenmeyen gelişmelere ve kayıplara neden olabilir. Perşembeye kadar emeklerinizin karşılığını almaya bakın. Maddi kazançlar ve meslek anlamında yaratıcı zekanızı kullanarak para kazanma olasılığı vardır. Ancak yine de para konusunda diğerleri ile fikir ayrılığına dikkat edin.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın yoğun konuları; para kazanma, alacaklar, borçlar, birikimler, yatırımlar ya da ödemeler hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Özellikle iş konusu ya da iş ortamı için yeni girişimler yapmaya uygun zamandır. Bu, eski acıların üzerini de örtebilir. Ancak bunun koşulu, alkol ve benzerlerinden uzak durmak ve düş dünyasında kendini kaybetmek yerine; açık, net ve gerçekçi olmaktır. Yakın çevre dostları, akraba ya da iyi tanıdıklar üzerinden gelişecek olan sevgili ya da eş ilişkileri zararlıdır. Elde olanı da kaybedebilirsiniz. Yaratıcı zekanızı doğru ve olumlu yönde kullanırsanız ve iyicil yüzünüzü gösterirseniz doğru başlangıçlar yapma olasılığı vardır. Ancak eş ya da sevgili konusunda diğer kişilerle fikir ayrılığına girmemek ve gerginlik yaratmamak gerekir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın yoğun konuları; daha çok kendiniz, çevreniz, genel sağlığınız, davranış alışkanlıklarınız, annelik içgüdüsü ve yaşam düzeniniz hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Özellikle çocuklarla ilgili alanda, eski acıların üzeri örtülebilir. Ancak yine de bunun koşulu, aile içinde ya da ev konularında hayalci değil, gerçekçi olmaktır. Meslek, kariyer ya da yönetici ilişkileri para konusunda yararlı bir değişim yaratabilir. İş ortamı, görevleriniz ya da sağlık konusundaki beklenmedik durumlar ya da harcamalar ise maddi kayıplara yol açabilir. Yaratıcı zekanızı psikolojik alanda ya da soyut konularda kullanarak iyileşme sağlayabilirsiniz. Ancak sağlık konusunda diğerleri ile beklenmedik çekişmelere girmemek ve diğerleri ile uyumlu olmak koşulu vardır.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın öne çıkan konuları; soyut kavramlar, gizli işler, gizli ilişkiler, soyut kavramlar, hastane ya da bir yerde izole kalmak gibi durumlar ya da sanat çalışmaları olabilir. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Özellikle ev ve aile ile ilgili alanda, eski acıların üzeri örtülebilir. Yakın çevre, dostlar ya da akrabalardan üzücü haberler alabilirsiniz. Bunlar hastane ya da sağlık konusunda olabilir. Bu konuda hayalci değil gerçekçi olmak gerekir. Sevgili, flörtleşme ve özellikle de gizli saklı olanlar için zararlı durumlar vardır. Sosyal gruplaşmalarda yaratıcı zekanızı kullanmak sizin için eğlencelidir. Ancak dikkat, kendi eğlence anlayışınız diğerlerinden farklı olabilir ve bunun için diğerleriyle çekişmeye girmeyin. Daha uyumlu ve uzlaşmacı olmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın yoğunlaşan alanı; benzer konular için bir araya geldiğiniz gruplaşmalar, sosyal çevreler ya da toplantılar üzerinde ağırlık kazanıyor. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Özellikle kardeşler, akrabalar, yakın çevre ve dostlarla ilgili alanda, eski acıların üzeri örtülebilir. Sosyal çevre etkinlikleri üzerinden aldatıcı, bulanık ve para kaybı getiren durumlara karşı dikkatli olun. Alkol de buna neden olabilir. Gerçeklerden uzaklaşmamak bugünlerde daha yararlıdır. Aile ya da ev üzerinden gelişecek beklenmedik aşırı durumlar psikolojik sağlığınız üzerinde yıpratıcı etki yapabilir. Meslek, kariyer ya da yönetici ilişkilerinde yaratıcı zekanızı kullanmak size yarar sağlar. Ancak bu konularda aile bireyleri ile fikir ayrılığı olursa, mutlaka uzlaşmacı olmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın ağırlıklı konuları; meslek, kariyer, toplumsal konum, yönetici ilişkileri ya da gelecek planları hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Bu, özellikle para konusundaki eski üzüntülere iyi gelir ve kendinizi özgüvenli hissettirir. Ancak bu ana konularda kesinlikle gerçekçi, açık, seçik ve dürüst olmalısınız. Boş düşler, alkol ve gerçekçi olmayan beklentileriniz yıkıcı durumlara neden olur. Sosyal gruplaşma arkadaşlarınız ile daha yakın olan dostlar arasında, beklenmedik aşırı durumlar yüzünden gruplardan uzaklaşabilirsiniz. Yabancılar, uzun geziler, uzaktakiler, eğitimler ya da davalar hakkında yaratıcı zekanızı kullanmak yararlı olur. Yine de bu konularda kardeşler ya da dostlarla tartışma olursa, kesinlikle uyumlu ve anlayışlı olun.