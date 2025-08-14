  1. Anasayfa
  4. Yol akıllı, ancak tesis sayısı yetersiz!

Levent Küçük
Güncelleme:

Niğde–Ankara Otoyolu’nda dinlenme tesisi, özellikle akaryakıt istasyonu sayısı yok denecek kadar azdır.

Akaryakıtınız yetersiz ise, yolda kalma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu güzergâha çıkmadan önce mutlaka aracınızın deposunu doldurmanızı öneriyoruz.

Mevcut az sayıdaki tesislerde ise, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde yoğunluk yaşandığı ve ürünlerin yüksek fiyatlarla satıldığı yönünde şikayetler tarafımıza ulaşmaktadır.

Otoyoldaki dinlenme tesisi sayısının artırılması, yapımı devam eden veya yarım bırakılmış inşaatların tamamlanarak hizmete açılması ve tesisler arasında rekabet ortamının sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Yol modern ve konforlu olsa da, dinlenme tesisleri açısından yetersiz ve sürücüler için risk oluşturabilecek durumdadır.

Konuya başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

