Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği yapımlar açıklandı

Sinema sektörü temsilcileri ile Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; 22 animasyon film yapım projesine 500 bin lira, 8 proje geliştirme tasarımına 510 bin lira, 39 kısa film yapım projesine 580 bin lira, 37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin lira ve 10 yerli film gösterim projesine 1 milyon 350 bin lira olmak üzere toplamda sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek sağlandı.

EN YÜKSEK DESTEK KAPLANOĞLU'NA

Proje geliştirme için verilen desteklere göz atıldığında Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık" üçlemesinin bir diğer halkası olan "Bağlılık Fikret"e 80 bin TL destek çıktığını görüyoruz. Bu kategoride destek alan 8 yapım içinde 80 bin TL alan iki yapımdan biri kaplanoğlu'nun filmi ve bundan daha fazla alan bir yapım da yok. Aynı kategoride Tolga Karaçelik'in projesi "Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" ise 60 bin TL destek almış. Tayfun Pirselimoğlu'nun projesi ise uygun bulunmayarak kurul atarfından reddedilmiş. Projesi reddedilenler arasında Ferit Karahan, Nesimi Yetik, Hacı Orman gibi sinemacılar da var.

SİNEMA SALONLARINA İLK DESTEK

Yeni Sinema Kanunu ile sinema salonlarında yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşturulabilmesi amacıyla yeni bir destek türü olarak getirilen ‘Yerli Film Gösterim Desteği’ de hayata geçirildi.

Bağımsız yerli filmlerin seyirciye ulaşabileceği sinema salonlarının sayısının arttırılmasını hedefleyen Bakanlık, yılın ilk destekleme kurulunda 10 ayrı sinema salonu işletmecisinin 12 ayrı şehirde bulunan 16 sinemasına destek verdi.

Önümüzdeki aylarda da devam edecek olan sinema destekleri kapsamında, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Dağıtım ve Tanıtım, Ortak Yapım ve Çekim Sonrası destek başvuruları Mart ayı içerisinde, belgesel film destek başvuruları ise Nisan ayında değerlendirilecek.

Bakanlığın destekleme kurul kararının detaylarına https://sinema.ktb.gov.tr/TR-255308/2020-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html adresinden ulaşılabiliyor.

