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70'ine merdiven dayayan Nilüfer'den cesur kostim

70'ine merdiven dayayan Nilüfer'den cesur kostim
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Türk pop müziğinin yaşayan efsanelerinden 68 yaşındaki Nilüfer konserinde tercih ettiği transparan elbise ile olay oldu

Türkiye'nin başarılı sanatçılarından Nilüfer, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarla seyirciyi coşturan Nilüfer, enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak en çok konuşulan konu, sanatçının tercih ettiği sahne kıyafetiydi. 68 yaşındaki sanatçı, transparan bir elbiseyle sahneye çıkarak cesur bir görünüm sergiledi.

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Nilüfer "Üsturuplu ama, bir dahaki sefere şöyle yaptırıcam, doymadım." diyerek izleyicilerini güldürdü.

Etiketler nilüfer dekolte mini transparan kostüm seksi
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