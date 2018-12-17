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  3. 17 Aralık 2018 12:18

9 yıl aradan sonra yeni bir albüm

Yazdığı sözler ve yaptığı bestelerle başarılı hitlere imzasını atan Emirkan, 9 yıl aradan sonra yepyeni bir maxi single ile sevenleriyle buluşuyor.

9 yıl aradan sonra yeni bir albüm
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Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan ve kendi adını taşıyan albümü 6 şarkıdan oluşuyor. 

Albümde iki şarkının sözü ve müziği Emirkan imzasını taşırken; diğer şarkılarda birbirinden değerli müzik adamlarının isimleri yer alıyor. 

 Ersay Üner, Hakan Altun, Ercan Saatçi, Adnan Fırat gibi isimler sözleri ve besteleriyle; Erhan Bayrak ve Ümit Köse ise yaptıkları aranjeler ile albümde yer alıyor. 

Emirkan, müzik severler’le 18 yıl önce ilk kez buluştuğu ‘Mahşere Kadar’ şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Albümün çıkış parçası olarak ‘Kına’ şarkısını seçen sanatçı, şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğin de klip çekti. Klip’de Emirkan’a kızı ve oğlu eşlik etti.

emirkan
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