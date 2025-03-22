AC Milan da LVBEL C5 ile ''havladı'': ''Hav hav hav''
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İtalyan Dünya futbol devi AC Milan sözleri nedeniyle Türkiye'de tepki çeken hatta hakkınca CİMER'e bile şikayet başvurusu yapılan LVBEL C5'in Hav Hav Hav adlı şarkısıyla bir klip paylaştı.
Rap şarkıcısı LVBEL C5'in Hav Hav Hav adlı şarkısı çıktığı ilk günden bu yana Türkiye'nin gündeminden düşmüyordu.
Özellikle bazı sanatçılarla sosyal medyada pek çok kişi şarkının yeni nesil gençlerin arasında hızla popülerleşmesine ve sözlerine tepki göstermişti.
Hatta şarkının yayından kaldırılması için CİMER'e başvurular bile yapılmıştı.
Türk müziğinde "Hav hav hav" tartışması devam ederken İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, TikTok hesabında 'Hav Hav Hav' şarkısını kullanarak bir video paylaştı.
Haber3.com / Serhan Işılay
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