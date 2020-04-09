Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut itirafı

Acun Ilıcalı dün Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Ersin Korkut’un köpeği Mes hakkındaki durumu da anlattı. Survivor’da oyunlardaki başarısıyla adından söz ettiren Ersin Korkut’un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü.

Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes’i çok özlediğini söyleyen Korkut’a kötü haberi kimse verememişti.

Kazandıkları iletişim oyunlarında bile hemen Mes’i soran oyuncunun, bu durumdan haberi olup olmadığı çok merak ediliyordu. İşte Ilıcalı’ya dün yaptığı canlı yayında gelen sorulardan biri de “Ersin’e köpeğinin öldüğünü söylediniz mi?” oldu.

Bu soruya bir samimiyetle cevap veren Acun Ilıcalı, “Ersin son zamanlarda köpeğiyle ilgili konuşmaya başladı, her gün köpeğinden bahsediyor. Ersin'e söylemedik bunu… Bu durum bizi de çok üzüyor” dedi.









