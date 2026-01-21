  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı
Güncelleme:

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve ortağı Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yontunç’un, Survivor programının çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı da gözaltına alınmıştı. 

Hürriyet gazetesi yazarı uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaHürriyet gazetesi yazarı uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaMedya

 

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''
İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti
Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Etiketler esat yontuç acun ılıcalı yakalama kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Trump'ın içinde bulunduğu uçak apar topar geri döndü Trump'ın içinde bulunduğu uçak apar topar geri döndü İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü Grönland gerilimi tırmanıyor: ''ABD'ye karşılık vermekten kaçınmayız'' Grönland gerilimi tırmanıyor: ''ABD'ye karşılık vermekten kaçınmayız'' Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar... Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar... Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu!
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu! İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu! Sınır ötesindeki tek Türk toprağı SDG'den temizlendi! Sınır ötesindeki tek Türk toprağı SDG'den temizlendi! Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı! Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı! Bayrampaşa Belediyesi'ne bir operasyon daha: Gözaltılar var Bayrampaşa Belediyesi'ne bir operasyon daha: Gözaltılar var Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın: Bilgisayarlara el konuldu Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın: Bilgisayarlara el konuldu Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı