Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve ortağı Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Yontunç’un, Survivor programının çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı da gözaltına alınmıştı.
DHA
