Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik alçak saldırıyla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, toplamda 393 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldıdı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, alçak saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Bakan Tunç: Bayrak indirme olayıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM grup toplantısına katıldı.

Bakan Tunç, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ve Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananlara ilişkin "393 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı, 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özellikle Suriye hükümet güçleriyle YPG/SDG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılmaya devam ediliyor. Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona yapılan saldırıdır. Gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı, bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacak." açıklamasını yaptı.

DHA