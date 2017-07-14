Adriana Lima ilk kez konuştu

Adriana Lima, Hara’ya duyduğu aşkı “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi. Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.

Brezilyalı top model Adriana Lima da suskunluğunu bozdu, yeni ilişkisi hakkında ilk kez Hürriyet'ten Gökhan Kimsesizcan’a konuştu.

Metin Hara'dan ilk açıklama

BENİM GÖNLÜM ZENGİN

“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”