Firari FETÖ'cülerin Yunanistan hayali kısa sürdü !
Firari FETÖ'cülerin Yunanistan hayali kısa sürdü !
Suudi Arabistan prensi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan prensi hayatını kaybetti
İzmir'de büyük panik ! Alev alev yandı
İzmir'de büyük panik ! Alev alev yandı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
TFF’den flaş şike açıklaması ! Yoksa o pis kokular gerçek mi ?
TFF’den flaş şike açıklaması ! Yoksa o pis kokular gerçek mi ?
Süper Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
Süper Loto çekilişi yapıldı; işte kazandıran numaralar
Anne değil canavar ! Bebeklerini tek tek öldürüp dondurmuş
Anne değil canavar ! Bebeklerini tek tek öldürüp dondurmuş
Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası kararı bozuldu !
Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezası kararı bozuldu !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 14 Temmuz 2017 07:12

Adriana Lima ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Adriana Lima ilk kez konuştu
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Adriana Lima ile Metin Hara tatilin tadını çıkartıyor Adriana Lima ile Metin Hara tatilin tadını çıkartıyor

Adriana Lima, Hara’ya duyduğu aşkı “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi. Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.

Brezilyalı top model Adriana Lima da suskunluğunu bozdu, yeni ilişkisi hakkında ilk kez Hürriyet'ten Gökhan Kimsesizcan’a konuştu.

Metin Hara'dan ilk açıklamaMetin Hara'dan ilk açıklama

BENİM GÖNLÜM ZENGİN

“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”

Hürriyet

adriana lima , metin hara