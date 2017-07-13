Metin Hara'dan ilk açıklama

Türkiye, 3 gün önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşadığı ortaya çıkan yazar Metin Hara'yı konuşuyor. Dünya medyasına bile haber olan ilişkinin "reklam aşkı" olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Hakkında son dönemde çıkan iddialara yanıt veren Hara " Akıl dışı yorumları hayretle izliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Metin Hara'nın sözleri:

1- Bu hesap dışında başka hesabım yoktur.

2- Asla yakışmayan bir uslubla cevap vermem.

3- Pr projesi yazanların vizyon/mantık dışı yorumlarını hayretle izliyorum. Hiç bir açıdan akıl alır bir tarafı yok.

4- Vallahi tv8'deki programı ilk kez ben de basından duydum. Söylerseniz zamanını/gününü filan izleyeyim kaçırmayalım.

5- Aileden zengin değilim, dev yatlarım, pahalı arabam, lüks hayatım, agzımda purom yok. Ve evet birlikteyiz.

6 -Senelerce hapishanelerde, hastanelerde, sokakta insanların yardımına koşmuş, 3 tane orman dolusu ağaç ekmiş biriyim.

7 -Zenginliğin bir aileden, sıfatlara kör olmaktan ve insan biriktirmekten olduğunu savunan biriyim.

8 -Bu sefer şiir kazandı, aşk kazandı, gönül kazandı...

9- Şimdi ülkemizde insana/özgürlüklere/doğaya/teknolojiye/sanata dair konulara odaklanıp bu enerjiyi yapıcı bir eyleme dönüştürebiliriz.

10- Mizah serbest' Nadiren de olsa telefona bakıp gülüyoruz hepsine... Ama ne olur şizofrenik senaryolar değil de akıl dolu şakalar olsun

11- Röportaj vermiyorum. Pr yapmıyorum. Bir ürün satmıyorum.

12- Beni geçekten tanıyan herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Yengenizin de selamı var. Ben kaçtım...

METİN HARA KİMDİR?



Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Koleji’nde tamamladı. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim gördü. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldı. 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam ediyor. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

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