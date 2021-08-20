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Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten olay gönderme

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten olay gönderme

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye geldi. ''Sizinle paylaşacağım çok hikayem'' diyen Sayeed'e gönderme yapan şarkıcı Çelik, ''Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var'' dedi.

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Şarkıcı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden Türkiye'ye geldi.

"SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÇOK HİKAYEM VAR"
Sosyal medya hesabından kendisini Türkiye'ye getiren uçağın içinden paylaşım yapan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

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"AH BE GÜZELİM"
Şarkıcının bu sözlerini ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik ise, "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" yorumunu yaptı. Çelik'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

 

Etiketler çelik aryana sayeed afganistan
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