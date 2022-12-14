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Ahmet Kaya AKM’de anıldı

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Şarkıcı Ahmet Kaya, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel konser programıyla anıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM), Ahmet Kaya’nın seslendirdiği şarkıların yorumlandığı ‘Özgün Müzikte Bir Portre, Ahmet Kaya’ konseri düzenlendi.

Konserde dört vokalist, 19 kişilik orkestra Ahmet Kaya’ya şarkıları ve daha önce yorumladığı toplam 16 eser çaldı. Konsere katılan yüzlerce kişi Kaya’nın şarkılarına eşlik etti. Konserde, Kum Gibi, Şafak Türküsü, Söyle, Yakamoz, Kendine İyi Bak gibi şarkılar izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konser yaklaşık bir saat 45 dakika sürdü.

Etiketler akm ahmet kaya anma şarkılar
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