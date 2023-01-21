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Ahmet Mümtaz Taylan'dan üzen haber

Ahmet Mümtaz Taylan'dan üzen haber
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Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ameliyat olacak.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi. 57 yaşındaki oyuncu nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti ve anjiyo yaptırdı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doktor usta oyuncuya kalp damarlarının tıkandığını açıkladı ve acil bypass önerdi.

Bu nedenle hafta sonu Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatacak olan oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.

Etiketler ahmet mümtaz taylan bypass kalp damarı ameliyat
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