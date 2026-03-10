Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in çocuklarını mirasından men edeceği açıklamasıyla başlayan aile krizinde tansiyon yükseliyor. Ahmet Tatlıses'in geçmişe yönelik ciddi iddiaları ve Derya Tuna'nın "barış" çağrısı gündemi meşgul ediyor. Aile içindeki söz düellosunda son durum haberimizde.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki kriz, miras tartışmalarından geçmişe dair şok edici iddialara uzanan çok boyutlu bir sürece dönüştü.

İbrahim Tatlıses’in çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklamasıyla alevlenen süreç, tarafların karşılıklı suçlamalarıyla devam ediyor.

Ahmet Tatlıses'ten Sarsıcı İddialar

Krizin en çarpıcı gelişmesi, Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses hakkında dile getirdiği iddialar oldu.

Çocuk yaşta suça sürüklendiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır" ifadelerini kullanarak, geçmişte babasının kendisini vurdurtmak için tetikçi tuttuğunu dahi iddia etti.

Ayrıca Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumuna atıfta bulunarak, "Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık durumları var. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek dışı" şeklinde konuştu.

Derya Tuna'dan "Barış" Çağrısı

Aile içi krizin ortasında eski eş Derya Tuna'dan da bir açıklama geldi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği gelişmelere dair "İbrahim Bey iyi bir baba" vurgusu yapan Tuna, taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, "Keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa" temennisinde bulundu.

Torun Mert Tatlıses’ten Tepki

Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses ise dedesinin "dolandırıldım" açıklamalarına gönderme yaparak, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor" şeklinde sert bir tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in mal varlığı üzerine kurulan ve aile içindeki huzursuzluğu derinleştiren bu iddialar, sosyal medya ve magazin gündeminde geniş bir tartışma alanı yaratmış durumda. Tarafların açıklamaları, Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor.