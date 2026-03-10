  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi

Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi

Ahmet Tatlıses'in şoke eden iddialarına Derya Tuna'dan yanıt geldi
Güncelleme:

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in çocuklarını mirasından men edeceği açıklamasıyla başlayan aile krizinde tansiyon yükseliyor. Ahmet Tatlıses'in geçmişe yönelik ciddi iddiaları ve Derya Tuna'nın "barış" çağrısı gündemi meşgul ediyor. Aile içindeki söz düellosunda son durum haberimizde.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki kriz, miras tartışmalarından geçmişe dair şok edici iddialara uzanan çok boyutlu bir sürece dönüştü.

İbrahim Tatlıses’in çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklamasıyla alevlenen süreç, tarafların karşılıklı suçlamalarıyla devam ediyor.

Ahmet Tatlıses'ten Sarsıcı İddialar

Krizin en çarpıcı gelişmesi, Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses hakkında dile getirdiği iddialar oldu.

Çocuk yaşta suça sürüklendiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır" ifadelerini kullanarak, geçmişte babasının kendisini vurdurtmak için tetikçi tuttuğunu dahi iddia etti.

Ayrıca Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumuna atıfta bulunarak, "Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık durumları var. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek dışı" şeklinde konuştu.

Derya Tuna'dan "Barış" Çağrısı

Aile içi krizin ortasında eski eş Derya Tuna'dan da bir açıklama geldi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği gelişmelere dair "İbrahim Bey iyi bir baba" vurgusu yapan Tuna, taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, "Keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa" temennisinde bulundu.

Torun Mert Tatlıses’ten Tepki

Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses ise dedesinin "dolandırıldım" açıklamalarına gönderme yaparak, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor" şeklinde sert bir tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in mal varlığı üzerine kurulan ve aile içindeki huzursuzluğu derinleştiren bu iddialar, sosyal medya ve magazin gündeminde geniş bir tartışma alanı yaratmış durumda. Tarafların açıklamaları, Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Etiketler ibrahim tatlıses ahmet tatlıses derya tuna tatlıses ailesi miras tartışması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı İran ateşkes için tek şartını açıkladı İran ateşkes için tek şartını açıkladı Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti