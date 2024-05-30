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Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
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"Tabutta Rövaşata" filmiyle milyonların hafızasına kazınan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında yaşama veda etti.

Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefat haberini komedyen Cem Yılmaz duyurdu.

Cem Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. 

Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini duyuran Zafer Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Ahmet Uğurlu kimdir?

2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer almıştır. 

 

Etiketler ahmet uğurlu ahmet uğurlu hayatını kaybetti
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