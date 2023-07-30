Ajdar canlı yayında çılgına döndü

Son olarak İstanbul'da bir mekanda sahne almak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istediği iddia edilen Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar bu sefer de sosyal medyadaki canlı yayında çılgına döndü. Ajdar Tarkan'ın bile star olmadığını söyleyip "bunlar illuminati" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kendisini arayan işletme sahibinden 3 milyon 750 bin euro talep etmesi ile sosyal medyada çok konuşulan Ajdar, videonun gündeme gelmesiyle bir canlı yayın başlattı. Canlı yayında sorulan bir soruya sinirlenince adeta çılgına döndü. “Sizden başka bir star simi söyler misin?” sorusuna yanıt veren Ajdar, “Yok başka hepsi İlluminati’nin piyonları” dedi. Ajdar’ın “Tarkan bir star mıdır?” sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. Tarkan’ın star olmadığını söyleyen Ajdar, “Eğer starsa benim gibi kendi çabasıyla çıksaydı. İlluminati’nin oyununu o bozsaydı” ifadelerini kullandı. Popstar Ajdar'ın sahne ücreti ''yok artık'' dedirttiMagazin