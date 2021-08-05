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Alevlerle mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan mesaj var

Alevlerle mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan mesaj var

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın aracılığıyla mesaj gönderen ünlü oyuncu, ''Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız'' dedi.

Son olarak TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan İbrahim Çelikkol, Marmaris'te devam eden orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara katıldı. Çelikkol'un ön safhalarda hortum taşıyarak alevlerin içine girdiği görüntüleri paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de oyuncunun mesajını paylaştı.

Ünlü oyuncu yangın hortumunu kapıp alevlerin içine daldıÜnlü oyuncu yangın hortumunu kapıp alevlerin içine daldıMagazin

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Instagram hesabından Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını paylaşan Mustafa Sandal, oyuncudan gelen mesaja da yer verdi. Paylaşımına "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var" diyerek başlayan Sandal, "Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Etiketler ibrahim çelikkol marmaris yangın mustafa sandal
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