  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım

Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım

Güncelleme:

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Paris 2024 Olimpiyatları için A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel olarak hazırladığı "Sultanım" şarkısı yayınlandı.

Geçen yıl üç büyük kupa kazanan ve 2024 Olimpiyatları'na güçlü bir başlangıç yapan takım için hazırlanan bu şarkı, Aleyna Tilki'nin takıma verdiği moral desteğini ifade ediyor.

Şarkının sözlerinde, "İnanınca oluyormuş, kadının gücü tarih yazıyormuş" ifadeleri dikkat çekiyor. Tilki, şarkısında kadınların gücüne vurgu yaparak, "Aşk aşktır bak görüyor herkes, Yürü sultanım!" sözleriyle takıma olan inancını dile getiriyor.

Etiketler aleyna tilki sultanım filenin sultanları a milli voleybol takımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Orgeneralliğe terfi için 5 isim sırada Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Urla'da orman yangını 2'nci gününde, evler tahliye edildi Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ''En az 30 vekille geliyoruz'' Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Kredi kartında nakit avansta taksit sınırı kalktı Araç sahipleri dikkat: Bugün ödemeyene ceza var Araç sahipleri dikkat: Bugün ödemeyene ceza var Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle turladı ve Lille ile eşleşti Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı Berat Albayrak aylar sonra TÜGVA'nın kampında ortaya çıktı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı 7 aylık hamile sporcu olimpiyatlarda şov yaptı Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldü
Genco Erkal hayatını kaybetti Genco Erkal hayatını kaybetti İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu İlk haciz işlemi başlatılan belediye belli oldu Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... Meteoroloji uyardı: Önce yağmur, sonra kavurucu sıcaklar.... İki aşiret arasında savaş çıktı: Onlarca ölü var İki aşiret arasında savaş çıktı: Onlarca ölü var Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Ev sahibi kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti Ankara'da ekolojik felaket: Hepsi öldü Ankara'da ekolojik felaket: Hepsi öldü Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Fulya Öztürk ile Doğu Perinçek arasında Simge Sağın - İcardi sohbeti Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Mete Gazoz, adını son 32 turuna yazdırdı Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi