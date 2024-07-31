Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Paris 2024 Olimpiyatları için A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel olarak hazırladığı "Sultanım" şarkısı yayınlandı.

Geçen yıl üç büyük kupa kazanan ve 2024 Olimpiyatları'na güçlü bir başlangıç yapan takım için hazırlanan bu şarkı, Aleyna Tilki'nin takıma verdiği moral desteğini ifade ediyor. Şarkının sözlerinde, "İnanınca oluyormuş, kadının gücü tarih yazıyormuş" ifadeleri dikkat çekiyor. Tilki, şarkısında kadınların gücüne vurgu yaparak, "Aşk aşktır bak görüyor herkes, Yürü sultanım!" sözleriyle takıma olan inancını dile getiriyor.