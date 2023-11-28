Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Britney Spears'ın şarkısı eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Jartiyerli bir mini etek giyen Tilki'nin paylaşımı olay oldu.

23 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla gündem oldu.



Tilki'nin videosunda dansından çok tercih ettiği kıyafetler konuşuldu. Jartiyerli bir mini etek ile dans eden genç şarkıcının paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Tilki, paylaşımına 'Britney Spears'ın enerjisini ortaya çıkarıyoruz." notunu düştü.