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  3. 13 Mayıs 2017 18:26

Arda ile Yağmur Ünal aşkı böyle belgelendi

milli futbolcunun İspanya'daki evinin mutfağında çekilen bir fotoğraf yeni aşkını ortaya çıkardı.

Arda ile Yağmur Ünal aşkı böyle belgelendi
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Aşk iddiası, Arda Turan ile Yağmur Ünal'ın 1.5 ay önce milli futbolcu İstanbul'dayken tanışmalarıyla ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Arda Turan'ın dayısı Nuri Seviş'in tanıştırdığı ikili, hemen birbirlerinin telefon numaralarını aldı. Kısa süre içinde arkadaşlıkları aşka dönüşünce Arda, Yağmur Ünal'ı İspanya'ya davet etti.



FOTOĞRAF ELE VERDi

Arda, Barselona'da Ünal'ı evinde ağırladı. Arda'nın yanından ayrılmayan dayısı Nuri Seviş, Ünal ile Arda’nın mutfağında bir fotoğraf çektirdi. Seviş'in sosyal medya hesabında daha önce de Arda'nın mutfağında çekilmiş bir fotoğrafı iki ünlü ismin aşk haberini doğrulamış oldu.


İKİ FOTOĞRAF DA AYNI MUTFAKTA

Yağmur Ünal, yıldız futbolcu Arda Turan'ın Barselona Esplugas De Llobregat'taki evinin mutfağında milli futbolcunun dayısıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

ARDA’NIN DAYISI, BARCELONA’DA YAĞMUR’LA POZ VERDİ

Arda’nın dayısı daha önce de aynı mutfakta Saffet Ulusoy ile bu fotoğrafı paylaşmıştı.

Vatan

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