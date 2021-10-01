  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle poz verdi

Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle poz verdi

Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle poz verdi

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta evlendi. Elbirliler iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı.

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı gecede Melodi Elbirliler, iki farklı gelinlik giydi.

Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomen iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı. Melodi Elbirliler düğünde giymediği ama çok beğendiği bir gelinlikle pozunu da paylaşarak "Aklım hâlâ giymediklerimde" yazdı.

 Melodi Elbirliler düğünden de karelerini paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler dünya evine girdiÜnlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler dünya evine girdiMagazin

Etiketler arda türkmen gelinlik evlilik fotoğraf Melodi Elbirliler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaplan kafesine düşen talihsiz adamın feci sonu kamerada
Hadise’nin yüzüklü pozuna yorum yağdı
Memurların büyükşehirlerden kaçışı ''karaborsaya'' düştü!
İşte Oğuzhan Asiltürk'ün ölüm nedeni... Bakan Koca açıkladı
Koronavirüsün bir sırrı daha çözüldü
İşte Erdoğan'ın ''Beni rahatsız ediyor'' dediği McGurk hakkında her şey
Mide bulandıran yasak aşk skandalı! Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza okkalı zam geldi!
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası da AKM oldu!
17 yaşındaki gencin öldürülmesi sonrası Suriyelilerin ev ve araçları yakıldı