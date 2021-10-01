Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler giyemediği gelinlikle poz verdi

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta evlendi. Elbirliler iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı.

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'evet' dedi. 200 davetlinin katıldığı gecede Melodi Elbirliler, iki farklı gelinlik giydi.

Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü fenomen iki gelinlik giydi ama aklı da giyemediklerinde kaldı. Melodi Elbirliler düğünde giymediği ama çok beğendiği bir gelinlikle pozunu da paylaşarak "Aklım hâlâ giymediklerimde" yazdı.

Melodi Elbirliler düğünden de karelerini paylaşmaya devam ediyor.