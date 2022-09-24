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  3. Armağan Çağlayan'dan sürpriz ''Altın Kelebek'' kararı

Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz

Armağan Çağlayan: Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz

Youtube'da program yapan Armağan Çağlayan, Altın Kelebek adaylığından çekildiklerini duyurdu.

Armağan Çağlayan, YouTube üzerinden yayınlanan “Gör Beni” ve “Dur Bi Dinle” ile Altın Kelebek Ödülleri’nde “dijital en iyi içerik” olarak aday gösterildiklerini duyurdu.

Ancak, çalışma arkadaşlarından da onay aldığını belirterek adaylıktan çekildiklerini söyleyen Çağlayan, “Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik” dedi.

Çağlayan, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.”

Etiketler altın kelebek armağan çağlayan gör beni dur bi dinle
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