Armağan Çağlayan iki ünlü isme sitem etti: ''Beni çok üzdü''

Bir süredir kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'nin kendisini aramadığını belirterek iki ünlü isme kırgın olduğunu söyledi.

YouTube kanalında yaptığı programlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı yapımcı Armağan Çağlayan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de 4,5 saat süren bir ameliyat geçiren Çağlayan, bu süreçte kendisini aramayan iki ünlü isme kırgınlığını dile getirdi.

"NÜKHET DURU VE AYTA SÖZERİ BENİ ARAMADI"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından YouTube kanalına veda eden Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" dedi.

"EN SEVDİKLERİMİZİN SEVDİĞİ OLAMIYORUZ BAZEN"

Çağlayan paylaşımın devamında ise "Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım. Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor" ifadelerini kullandı.