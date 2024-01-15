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Armağan Çağlayan'ın iştahını kaçıran fiyat listesi: 2 porsiyon 1000 TL!

Armağan Çağlayan'ın iştahını kaçıran fiyat listesi: 2 porsiyon 1000 TL!
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Hayat pahalılığına isyan eden Armağan Çağlayan, gittiği dönercideki fiyat listesini paylaşarak ''Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor'' dedi.

Ünlü yapımcı ve editör Armağan Çağlayan, hayat pahalılığına dikkat çekerek sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımına takipçilerinden de destek yorumları geldi.

Etiketler armağan çağlayan döner iskender fiyat listesi
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