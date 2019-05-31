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  3. 31 Mayıs 2019 13:38

Asena Atalay'dan olay paylaşım: ''Kaldım öyle...''

Caner Erkin ile olan olaylı boşanma süresi sonrasında gündemden düşmeyen Asena Atalay, sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Asena Atalay'dan olay paylaşım: ''Kaldım öyle...''
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Asena Atalay’ın yaptığı son paylaşım, başından geçen bir olayla ilgili oldu. Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden sunucu, ikiliyi uyarma gereği duydu ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Aldığı cevap nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Atalay, "Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek bayağı ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım. 'Konu her neyse böyle çözülmez ama saygılı olmalıyız birbirimize' dedim. Kız 'siz karışmayın' dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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