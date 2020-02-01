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  3. 01 Şubat 2020 17:56

Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa adım atan Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdı. Oyuncu konuyla ilgili açıklama yapmazken, Instagram hesabını yorumlara kapattı.

Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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Jet Sosyete isimli dizide ‘Melike’ karakterine hayat veren oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Paylaşılan fotoğraflarda Bekiroğlu ve sevgilisinin bir çok çıplak görüntüsü bulunuyor.

HESABI MI HACKLENDİ?

Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu’nden bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone’da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor.

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