Aslı Enver'in bebeğiyle pozuna beğeni yağdı

Annelik sevincini yaşayan ünlü oyuncu Aslı Enver, kızı Ela'yla yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Aslı Enver, Instagram hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, yeni bir paylaşım yaptı.

Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü ana ait bir kareyi yayınladı.

Fotoğrafa "Uyku eğitimi alıyorum" notunu düştü.

Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, anne-kız için "Çok tatlısınız" yorumları yapıldı.